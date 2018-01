Nadal v Melbournu še ni izugbil niza, tokrat oddal le pet iger

Dimitrov v vročem Melbournu strl Rubljova v štirih nizih

19. januar 2018 ob 08:09,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 14:20

Melbourne - MMC RTV SLO

Rafael Nadal v Melbournu nadaljuje z dominantnimi predstavami, saj še vedno ni izugubil niza, v 3. krogu je premagal Damirja Džumhurja s 6:1, 6:3 in 6:1.

Dvoboj je trajal 1:50, Španec je sicer oddal en servis, a si je sam priigral kar 16 priložnosti za brejk (izkoristil jih je sedem). V naslednjem krogu ga čaka Argentinec Diego Schwartzman, ki v treh dosedanjih obračunih Nadalu še ni odščipnil niza.

Veliko dvojnih napak

V najbolj vročih trenutkih je temperatura dosegla 40,2 stopinje Celzija. V osrednjem popoldanskem obračunu je Grigor Dimitrov premagal Andreja Rubljova s 6:3, 4:6, 6:4 in 6:4. Vročina je oba precej ovirala, kar se je morda še najbolj poznalo pri dvojnih napakah, skupaj sta jih namreč naredila kar 28 (15:13, dve več je naredil Dimitrov).

Edmund zadel 70 winerjev

Prvi se je na vročini mučil Britanec Kyle Edmund, ki je ugnal Gruzijca Nikoloza Basilašvilija s 7:6, 3:6, 4:6, 6:0 in 7:5. Edmund je dosegel kar 70 winerjev in se drugič v karieri na grand slamih prebil v osmino finala. "Bilo je izjemno naporno. Težko je bilo razmišljati, igrati je bilo treba od točke do točke."

Na osrednjem igrišču domača zvezda

V eni od poslastic je Nick Kyrgios premagal Joea Wilfrieda Tsongo s 7:6, 4:6, 7:6 in 7:6. V naslednjem krogu ga čaka Dimitrov.

Konec poti za 15-letno Ukrajinko

Četrta nosilka Ukrajinka Elina Svitolina je brez težav premagala rojakinjo Marto Kostjuk. 15-letnica je bila presenečenje turnirja, saj je bila po 21 letih najmlajša igralka, ki se je na turnirjih za grand slam prebila v 3. krog, na lestvici WTA zaseda 521. mesto. "Ni lahko igrati proti rojakinji. Pred seboj ima svetlo prihodnost, o njej bomo gotovo še veliko slišali," je po tekmi razmišljala Svitolina, ki ima povsem izpraznjeno svojo četrtino tabele, v naslednjem krogu se bo pomerila s 130. igralko sveta Deniso Allertovo.

V prihodnjih dneh naj bi se temperatura le spustila.

3. krog (M), zgornji del tabele:

NADAL (ŠPA/1) - DŽUMHUR (BIH/28)

6:1, 6:3, 6:1



SCHWARTZMAN (ARG/24) - DOLGOPOLOV (UKR)

6:7 (1), 6:2, 6:3, 6:3



CARRENO BUSTA (ŠPA/10) - MÜLLER (LUK/23)

7:6 (4), 4:6, 7:5, 7:5

ČILIĆ (HRV/6) - HARRISON (ZDA)

7:6 (4), 6:3, 7:6 (4)



DIMITROV (BLG/3) - RUBLJOV (RUS/30)

6:3, 4:6, 6:4, 6:4

KYRGIOS (AVS/17) - TSONGA (FRA/15)

7:6 (5), 4:6, 7:6 (6), 7:6 (5)

EDMUND (VB) - BASILAŠVILI (GRU)

7:6 (7), 3:6, 4:6, 6:0, 7:5

SEPPI (ITA) - KARLOVIĆ (HRV)

6:3, 7:6 (4), 6:7 (3), 6:7 (5), 9:7

3. krog (Ž), spodnji del tabele:

MARTIĆ (HRV) - KUMKUM (TJS)

6:3, 3:6, 7:5

MERTENS (BEL) - CORNET (FRA)

7:5, 6:4

ALLERTOVA (ČEŠ) - LINETTE (POL)

6:1, 6:4

SVITOLINA (UKR/4) - KOSTJUK (UKR)

6:2, 6:2

KONTAVEIT (EST/32) - OSTAPENKO (LAT/7)

6:3, 1:6, 6:3

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - KANEPI (EST)

3:6, 6:1, 6:3

RYBARIKOVA (SLK/19) - BONDARENKO (UKR)

7:5, 3:6, 6:1

WOZNIACKI (DAN/2) - BERTENS (NIZ/30)

6:4, 6:3

Dvojice (Ž), 2. krog:

SREBOTNIK/ ČAN (SLO/ TJV/14) -

KRAJICEK/KUDRJAVCEVA (NIZ/RUS)

4:6, 6:3, 7:6 (2)

MAKAROVA/VESNINA (RUS/2) -

JAKUPOVIĆ/ HROMAČEVA (SLO/ RUS)

6:2, 6:3

