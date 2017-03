Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Roger Federer je v Miamiju zmagal dvakrat. Leta 2005 je nadomestil zaostanek z 0:2 v nizih proti Rafaelu Nadalu, leta 2006 pa je v finalu v treh podaljšanih igrah premagal Ivana Ljubičića. Hrvat je zdaj njegov trener. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najstnik Tiafoe se je odlično upiral Federerju

Wawrinka zanesljivo v 3. krog

25. marec 2017 ob 22:06

Miami - MMC RTV SLO

Roger Federer je v 2. krogu mastersa v Miamiju premagal Francesa Tiafoeja s 7:6 in 6:3. Švicar, ki je letos izgubil le en dvoboj, je imel v prvem nizu veliko dela.

19-letni Američan je na razprodanem osrednjem igrišču v Crandon Parku prikazal najboljšo predstavo v karieri.

V prvem nizu je izjmeno serviral in tudi z osnovne črte zadel nekaj močnih forhendov. Oba igralca sta zanesljivo zadržala igre na svoj servis in odločala je podaljšana igra, kjer pa je 18-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam unovčil bogate izkušnje. Uvodno točko je dobil z volejem pri mreži, hitro povedel s 3:0 in izkoristil tudi nekaj neizsiljenih napak Tiafoeja (7:2).

V drugem nizu je Američan že v prvi igri presenetljivo odvzel servis Federerju, ki pa je nato takoj izenačil na 1:1. Tiafoe je nato malce popustil, napake so se vrstile in v šesti igri je Federer prišel do odločilnega brejka. Prednost je zadržal do konca obračuna, ki je trajal uro in 12 minut. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 69:49.

V uvodnem obračunu dneva na osrednjem stadionu je finalist Indian Wellsa Stan Wawrinka odpravil Argentinca Horacia Zeballosa s 6:3 in 6:4. V 3. krogu ga čaka Tunizijec Malek Jaziri.

2. krog (M), tabela:

WAWRINKA (ŠVI/1) - ZEBALLOS (ARG) 6:3, 6:4

JAZIRI (TUN) - F. LOPEZ (ŠPA/31) 6:3, 4:6, 6:3

ISNER (ZDA/18) - BELLUCCI (BRA) 7:5, 7:6

A. ZVEREV (NEM/16) - LU (TJV) 6:0, 6:3

KYRGIOS (AVS/12) - DŽUMHUR (BiH)

KARLOVIĆ (HRV/17) - KUZNECOV (RUS)

SCHWARTZMAN (ARG) - FERRER (ŠPA/27) 6:2, 6:3

GOFFIN (BEL/8) - KING (BAR) 7:5, 6:1

FEDERER (ŠVI/4) - TIAFOE (ZDA) 7:6 (2), 6:3

DEL POTRO (ARG/29) - HAASE (NIZ)

QUERREY (ZDA/22) - ROBREDO (ŠPA) 6:2, 6:3

BAUTISTA AGUT (ŠPA/14) - KUKUŠKIN (KAZ)

BERDYCH (ČEŠ/10) - RUBLEV (RUS) 6:3, 6:2

MULLER (LUK/24) - SEPPI (ITA) 7:6, 7:6

MANNARINO (FRA) - LORENZI (ITA/32) 6:4, 3:6, 6:2

THIEM (AVT/6) - ČORIĆ (HRV)

A. G.