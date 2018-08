Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mladi nogometaš Ajaxa Abdelhak Nouri se je lani zgrudil med pripravljalno tekmo proti Werderju iz Bremna v Zillertalu v Avstriji. Foto: EPA Sorodne novice Ajaxov mladenič Nouri s trajnimi možganskimi poškodbami Po šoku na igrišču Ajax iz Innsbrucka sporočil spodbudne novice Dodaj v

Nouri se je po več kot letu prebudil iz kome

Veljal za enega najbolj obetavnih igralcev svoje generacije

21. avgust 2018 ob 20:14

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji nogometaš Ajaxa, Abdelhak Nouri se je po 13. juliju lani, ko se je med pripravljalno tekmo proti Werderju zgrudil na zelenico, zbudil iz kome.

21-letni mladenič je, potem ko se je zbudil iz kome, prepoznal ožje člane družine, s katerimi z gestami lahko tudi komunicira. "Telesa ne more premikati, lahko pa premika glavo. Odpira usta, dviga obrvi, na tak način se tudi sporazumeva z nami," je dejal njegov brat Abderrahim.

Mladega igralca, ki je športno pot začel v Ajaxu in septembra 2016 prvič zaigral za člansko ekipo, veljal pa je za enega najbolj obetavnih mladih igralcev te generacije, so zdravili v Amsterdamu, kamor so ga pripeljali iz bolnišnice v Innsbrucku.

Direktor amsterdamskega kluba, slavni Edwin van der Sar, še vedno meni, da bi lahko bilo stanje nesrečnega Nourija boljše, če bi defibrilator na igrišče v Zillertalu v Avstriji, kjer je bila odigrana tekma, prinesli takoj po nesrečnem dogodku.

T. J.