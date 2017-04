Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Janja Garnbret blesti tako v težavnostnem kot v balvanskem plezanju. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov kamenček v zmagovitem mozaiku Janje Garnbret

Korošica edina slovenska finalistka na Kitajskem

23. april 2017 ob 14:55

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Janja Garnbret je zmagala na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Čongkvingu, in to v velikem slogu, saj je bila najboljša tako v kvalifikacijah kot tudi v polfinalu in finalu.

Druga je bila Britanka Shauna Coxsey, zmagovalka uvodne tekme v Švici in najboljša balvanska plezalka v minuli sezoni, tretja pa japonska veteranka Akija Noguči.

18-letna Korošica, ki je nepremagljiva v težavnosti, je tako začela zmagovati še na balvanskih preizkušnjah. To je njena prva zmaga svetovnega pokala v tej zvrsti, potem ko je na uvodni tekmi (v Švici) osvojila šesto mesto.



Katja Kadič je v polfinalu osvojila 11. mesto.

Oba slovenska predstavnika v moški konkurenci sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah. Jernej Kruder, ki je bil v Švici peti, je bil 39., Domen Škofic pa 41. med 77 tekmovalci.

T. O.