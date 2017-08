Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 11 glasov Ocenite to novico! Srbija je ostala brez glavnega nosilca igre. Foto: EPA Sorodne novice Ogorčenje v Grčiji po odpovedi Antetokounmpa Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova zvezdniška odpoved – na EP-ju tudi brez Teodosića

S Srbijo že evropski, svetovni in olimpijski podprvak

20. avgust 2017 ob 19:39

Beograd - MMC RTV SLO

Srbija, ki skupaj s Španijo velja za glavnega favorita za zlato medaljo na evropskem prvenstvu, bo turnir morala odigrati brez Miloša Teodosića, ki je odpovedal sodelovanje.

Dan po novici, da bo Grčija, ki se bo v skupini pomerila tudi s Slovenijo, igrala brez prve violine Giannisa Antetokunmpa, so iz srbskega tabora sporočili, da so ostali brez prvega organizatorja igre. 30-letni Teodosić je moral nastop odpovedati zaradi poškodbe. "Kronična poškodba, zaradi katere je izpustil del priprav in tudi vse dozdajšnje tekme, ne bo pravočasno sanirana, da bi Teodosić lahko nastopil na turnirju. Po posvetovanju z zdravniško službo reprezentance in Los Angeles Clippersi sta selektor Aleksandar Đorđević in Teodosić sprejela odločitev," so sporočili iz srbske zveze.

"Moramo skrbeti za zdravje igralcev in skupaj smo se odločili, da bo Teodosić izpustil prihajajoče prvenstvo. On je igralec, ki je bil predan izbrani vrsti vsa leta, in prisotna je bila velika želja po nastopu. Žal v tem trenutku želja ni dovolj. To je velik udarec za našo ekipo, a bomo nadaljevali z enakimi ambicijami," je povedal Đorđević.

Teodosić je eden najboljših organizatorjev igre v Evropi v zadnjem desetletju. Izvrstni košarkar z imenitnim pregledom nad igro je pravi vodja srbske reprezentance že vse od leta 2009, ko je z orli osvojil srebro na evropskem prvenstvu na Poljskem. S Srbijo je bil drugi tudi na svetovnem prvenstvu leta 2014 in na olimpijskih igrah lani v Riu. Zadnjih šest let je igral za CSKA, kamor je prišel iz Olympiacosa, pred tem pa je bil član Železnika. Valjevčan je z moskovskim velikanom leta 2016 osvojil Evroligo, zdaj pa je sprejel izziv Lige NBA in podpisal z Los Angeles Clippersi.

T. J.