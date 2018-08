Odlični Oblak preprečil poraz Atletica na Mestalli

20. avgust 2018 ob 22:23

Nogometaši Valencie in madridskega Atletica so se na derbiju uvodnega kroga španskega prvenstva razšli z remijem (1:1). Gostje so popustili v drugem polčasu in Jan Oblak je z nekaj obrambami preprečil poraz.

V sredo so izbranci Diega Simeoneja v Talinu osvojili evropski superpokal, potem ko so v podaljšku premagali Real s 4:2. Sezono so začeli sanjsko, a že na Mestalli jih je čakala velika preizkušnja.

Madridčani so bili boljši v prvem polčasu, povedli so v 26. minuti, ko je Antoine Griezmann na robu kazenskega prostora preigraval in mojstrsko našel Angela Correo na desni strani. Argentinec je ob bližnji vratnici matiral vratarja Neta.

Preporod Valencie v drugem polčasu

Valencia se je prebudila v drugem polčasu. V 56. minuti je Geoffrey Kondogbia z dolgo diagonalno podajo v kazenskem prostoru našel Daniela Wassa, ki jo je takoj poslal pred vrata. Rodrigo se je otresel Diega Godina in si žogo zaustavil na prsih, nato pa jo z levico zabil pod prečko. Oblak je bil nemočen.

Netopirji so se razleteli po zelenici. Gabriel je po podaji iz kota v 66. minuti z glavo stresel vratnico. V zadnjih minutah je bilo nekajkrat vroče pred vrati Oblaka. V predzadnji minuti je rezervist Michy Batshuayi zaposlil Wassa, ki je prišel do strela, a se je izkazal Oblak. V sodnikovem dodatku je bil na pravem mestu še pri strelu Kevina Gameira.

1. krog:

VALENCIA - ATLETICO MADRID 1:1 (0:1)

Rodrigo 56.; Correa 26.

Valencia: Neto, Piccini, Garay (67./Diakhaby), Gabriel Paulista, Gaya, Carlos Soler (76./Batshuayi), Parejo, Kondogbia, Wass, Rodrigo Moreno, Santi Mina (67./Gameiro).

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Correa (81./Thomas), Koke, Saul Niguez, Lemar (63./Vitolo), Diego Costa, Griezmann (72./Martins).

Sodnik: Jesus Gil Manzano

Ob 22.00:

ATHLETIC BILBAO - LEGANES

Odigrano v soboto in nedeljo:

BARCELONA - ALAVES 3:0 (0:0)

Messi 64., 92., Coutinho 83.

CELTA VIGO - ESPANYOL 1:1 (0:1)

Lopez 52./ag; Hermoso 45.

VILLARREAL - REAL SOCIEDAD 1:2 (1:1)

Moreno 16.; Willian Jose 40., Juanmi 71.

GIRONA - VALLADOLID 0:0

BETIS - LEVANTE 0:3 (0:1)

Roger 37., Morales 54., 95.

EIBAR - HUESCA 1:2 (0:2)

Escalante 69.; Gallar 5., 40.

RAYO VALLECANO - SEVILLA 1:4 (0:3)

Embarba 85./11-m; Vazquez 15., Silva 31., 45., 79.

REAL MADRID - GETAFE 2:0 (1:0)

Carvajal 20., Bale 51.

Lestvica: SEVILLA 1 1 0 0 4:1 3 BARCELONA 1 1 0 0 3:0 3 LEVANTE 1 1 0 0 3:0 3 REAL MADRID 1 1 0 0 2:0 3 REAL SOCIEDAD 1 1 0 0 2:1 3 SD HUESCA 1 1 0 0 2:1 3 ATLETICO MADRID 1 0 1 0 1:1 1 VALENCIA 1 0 1 0 1:1 1 CELTA VIGO 1 0 1 0 1:1 1 ESPANYOL 1 0 1 0 1:1 1 GIRONA 1 0 1 0 0:0 1 REAL VALLADOLID 1 0 1 0 0:0 1 ATHLETIC BILBAO 0 0 0 0 0:0 0 LEGANES 0 0 0 0 0:0 0 VILLARREAL 1 0 0 1 1:2 0 EIBAR 1 0 0 1 1:2 0 GETAFE 1 0 0 1 0:2 0 RAYO VALLECANO 1 0 0 1 1:4 0 ALAVES 1 0 0 1 0:3 0 REAL BETIS 1 0 0 1 0:3 0

