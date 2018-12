Na Letalnici Heinija Klopferja bodo tako tri tekme svetovnega pokala. Foto: Reuters Dodaj v

Odpovedani tekmi v Willingen in na letalnico v Oberstdorf

V Titisee-Neustadtu odpadli ekipna in posamična tekma

13. december 2018 ob 19:26

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Mednarodna smučarska zveza je odpovedani tekmi svetovnega pokala smučarskih skakalcev iz Titisee-Neustadta prestavila v Oberstdorf in Willingen.

Tekmi, ena moštvena in ena posamična, na jugozahodu Nemčije, ki bi morali biti 8. in 9. decembra, sta bili vnaprej odpovedani zaradi neprestanega deževja in visokih temperatur. Poleg skakalcev bi se na eni tekmi tu merile tudi skakalke.

Zdaj bo ena tekma na zahodu države, v Willingenu, kjer se bo karavana ustavila med 15. in 17. februarjem, kar bo zadnja postaja pred svetovnim prvenstvom v Seefeldu. Moštvena preizkušnja bo 15. februarja namesto petkovih kvalifikacij. Dva tedna pred tem, 1. februarja, bo kvalifikacije na Bavarskem nadomestila posamična tekma iz Titisee-Neustadta. V Oberstdorfu se bodo med 1. in 3. februarjem skakalci merili na letalnici Heinija Klopferja.

Svetovni pokal se ta konec tedna nadaljuje v Engelbergu v Švici, kjer se v karavano vrača Peter Prevc, nastopili pa bodo še Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Lanišek, Jernej Damjan, Žak Mogel in Tomaž Naglič. Obe tekmi in petkove kvalifikacije boste lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju. Zatem sledita dva tedna premora, nato pa se začne novoletna turneja.

T. J.