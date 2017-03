Olimpija po minimalni zmagi v Zalogu prvi finalist

Termin za drugo polfinalno tekmo v Celju še ni določen

24. marec 2017 ob 21:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hokejisti Olimpije so na drugi polfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Playboy Slavijo v Zalogu (1:2) in se s skupnim izidom 2:0 v zmagah uvrstili v finale.

Zmaji lani niso imeli nobenih težav z ekipo iz Zaloga v polfinalu, v dveh tekmah so zmagali s 3:0 in 8:1, letos pa so imeli malce več težav na gostovanju, v ponedeljek je bilo v Tivoliju 5:0.

Izbranci Bojana Zajca so povedli že v 44. sekundi, ko je bil po podaji Črta Snoja natančen Miha Zajc. Gostitelji so nato vzpostavili ravnotežje. Na polovici tekme je Olimpija prednost povečala, ko je zadel Krištof Potočnik.

V 42. minuti je Kristjan Čepon nepravilno zaustavljal Nika Trudna. Napadalec gostiteljev je uspešno izvedel kazenski strel, ukanil je Tilna Spreitzerja. Minimalno prednost so gostje tudi ob poskusu domačih zadnje pol minute brez vratarja Jureta Pavliča znali zadržati do konca in se uvrstili v finale.

Tekmeci branilcev naslova v velikem finalu bodo zelo verjetno Jeseničani. V drugem polfinalu so železarji na prvi tekmi v Podmežakli ugnali Celjane z 11:3. Zaradi obveznosti jeseniške zasedbe v Alpski ligi, so v dogovoru s tekmeci in HZS-jem drugi polfinalni obračun v Celju preložili. V polfinalu Alpske lige je izid med Asiagom in Jesenicami izenačen na 1:1, igrajo pa na tri zmage.

Finale državnega prvenstva se bo začel v Tivoliju, termini pa bodo določeni, ko bo znan razplet v Alpski ligi.

Državno prvenstvo, drugi tekmi:

Playboy Slavija - OLIMPIJA 0:2

1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

180; Truden 42./kaz. strel; Zajc 1., Potočnik 30.

Preloženo:

ECE CELJE - SIJ ACRONI JESENICE 0:1

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na dve zmagi.

A. G.