Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Novoletna zabava NZS-ja je predvsem priložnost za druženje. Na fotografiji nekdanji slovenski reprezentant Mile Ačimović in predsednik NZS-ja Rade Mijatović. Foto: Reuters

Olimpija s Celjem, Gorica z Aluminijem

Mijatović: Kritike na račun Katanca včasih neupravičene

18. december 2017 ob 16:16,

zadnji poseg: 18. december 2017 ob 19:21

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

"Če gre verjeti desetletnim ciklom, potem je zdaj spet na vrsti tisto, ki nas lahko popelje naprej," predsednik NZS-ja Rade Mijatović optimistično zre v prihodnost slovenskega nogometa.

Nogometna zveza Slovenije je na Brdu pri Kranju pripravila tradicionalno novoletno srečanje. Glavno besedo je imel Radenko Mijatović, ki je v govoru naštel vse uspehe mlajših selekcij, ženske izbrane vrste, klubskega nogometa na čelu z Mariborom in njegovim nastopom v Ligi prvakov, pozitivne učinke širjenja druge lige in uspešnost prve lige. Hkrati pa spomnil na to, da se članski izbrani vrsti ni uspelo prebiti na svetovno prvenstvo 2018 v Rusiji.

Ob tem se je zahvalil zdaj že nekdanjemu selektorju Srečku Katancu in pripomnil, da so bile kritike na njegov račun včasih neupravičene. Novega selektorja Tomaža Kavčiča je pospremil k novim izzivom in mu izrekel podporo na novi poti.

"Če gre verjeti desetletnim ciklom, potem je zdaj spet na vrsti tisto, ki nas lahko popelje naprej," je še dejal Mijatović in ob tem mislil na igranje slovenske vrste na evropskem prvenstvu 2000 in svetovnem prvenstvu 2010.

Nogometna zveza Slovenije je pred novoletnim srečanjem izžrebala polfinalna para pokala Slovenije. Gorica se bo pomerila z Aluminijem, drugi par je Olimpija - Celje. Prvi polfinalni tekmi bosta 11. aprila 2018, povratni pa teden dni pozneje. Prenos bo na TV Slovenija 2.

Pokal Slovenije, polfinale, prvi tekmi, 11. aprila:

GORICA - ALUMINIJ



OLIMPIJA - CELJE

Povratni tekmi bosta 18. aprila.

VIDEO Selektor Kavčič že zavihal rokave

VIDEO Predsednik NZS-ja Mijatović potegnil črto pod leto 2017

T. O.