Peta tekma finala DP-ja: ACH Volley - Calcit Volleyball 1:0

ACH 14. ali Calcit četrtič

27. april 2017 ob 17:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Tivoliju se na odločilni tekmi finala državnega prvenstva za naslov merijo odbojkarji ACH Volleyja in Calcit Volleyballa.

Ljubljančani, ki so na papirju v vlogi favorita in branijo naslov, so si na domačem terenu priigrali prvo zaključno žogo, ki pa je v Kamniku v ponedeljek niso izkoristili, saj so gostitelji slavili s 3:1 v nizih. Calcit, ki je v seriji povedel, potem ko je dobil prvo tekmo v Ljubljani, je sicer letos ACH že premagal v finalu pokala.

ACH lovi 13. zaporedni naslov in 14. v klubski zgodovini. Na drugi strani ima kamniški klub tri naslove prvaka, nazadnje je slavil leta 2003.

Peta tekma, četrtek ob 18.00:

ACH VOLLEY - CALCIT VOLLEYBALL 2:2

1:0 (21, -, -)

V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.

