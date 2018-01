Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Talor Battle in soigralci so se morali pošteno potruditi za zmago. Foto: www.alesfevzer.com Zoran Martić se je veselil druge zmage na klopi zmajev, že v sredo pa ga čaka zelo zahtevna preizkušnja proti Estudiantesu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Rojc ob sireni odločil 50-minutni košarkarski maraton v Domžalah Dodaj v

Petrol Olimpija v drugem polčasu le strla zadnjeuvrščeni Zlatorog

V sredo v Stožice prihaja Estudiantes

15. januar 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije so na zadnji tekmi 13. kroga Lige Nova KBM premagali Zlatorog z 81:75. Že v sredo jih čaka nova težka preizkušnja, saj v Stožice v Ligi prvakov prihaja Estudiantes.

Ljubljančani so pod vodstvom novega stratega Zorana Martića doživeli krst še v tretjem tekmovanju. Uspešen je bil na prvi tekmi v Ligi prvakov v Nemčiji proti Bayreuthu, neuspešen pa v Ligi ABA v Baru proti Mornarju.

Laščani so oktobra dobili prvo medsebojno tekmo z 88:82 in na to srečanje je opozoril tudi Martić v napovedi dvoboja, ko je zahteval zbran in resen pristop.

Pot do zmage ni bila lahka, po zaostanku v prvem polčasu pa so nato v nadaljevanju stvari postavili na svoje mesto. Šele po vodstvu v 25. minuti (55:46) in v 32. minuti (62:53) se je zdelo, da imajo zmaji nekoliko lažjo pot do zmage. Toda tekmecev niso popolnoma nadigrali, v končnici so bili Laščani nazadnje povsem zraven pri izidu 75:78, v zadnjih dveh minutah pa so gostitelji povečali prednost.

Jordan Morgan je bil z 19 točkami najbolj razpoložen pri gostiteljih, 13 točk je dodal Roko Badžim, pri gostih pa sta strelsko izstopala Marko Popović z 22 in Nejc Barič s 16.

"Glede na to, da smo morali še danes zjutraj opraviti en težji trening in glede na stanje, v kakršnem smo, seveda nismo imeli ravno svežih nog. Poleg tega so tudi Laščani igrali sproščeno, zadeli so tudi bistveno več trojk kot običajno. Glavno je, da smo zmagali in da smo dali priložnost za igro tudi tistim, ki so do zdaj igrali malo manj. Tistim, ki so bili bolj obremenjeni, pa smo namenili malo več počitka," je poudaril Martić.

Trener gostov Aleš Pipan ni bil preveč razočaran: "Mislim, da smo danes prikazali dobro predstavo. Žal je koncu padla koncentracija, kar so igralci Olimpije izkoristili in zasluženo zmagali."

Z osmo zmago so se prebili tik za vodilno Sixt Primorsko, svojega naslednjega tekmeca, Laščani pa so po desetem porazu zdaj na zadnjem mestu.

13. krog:

PETROL OLIMPIJA - ZLATOROG

81:75 (16:20, 23:19, 19:15, 23:21)

Morgan 19, Badžim 13, Hrovat 12; Popović 22, Barič 16, Kusovac 11.

Odigrano v soboto:

ILIRIJA - ŠENTJUR

* 84:94 (19:23, 16:13, 22:17, 18:22)

Šiško 17, Nikolić in Vončina po 13; Rizman 19, Pešić 17, Allen 16.



HELIOS SUNS - KRKA

* 104:102 (21:22, 24:17, 18:23, 26:27)

500; Mahkovic 26, Besedič in Pelko po 23; Kovačević in Dimec po 22.

* - po podaljšku

ROGAŠKA - HOPSI POLZELA

71:68 (29:15, 13:21, 15:12, 14:20)

Davis 31, Nikolić 12; Bukovič 20.

ŠENČUR GOR. GR. DRUŽBA - SIXT PRIMORSKA

77:81 (12:25, 23:20, 20:13, 22:23)

Rizvić 25; Glas in Čakarun po 15.

Lestvica: SIXT PRIMORSKA 13 10 3 23 PETROL OLIMPIJA 13 8 5 21 ROGAŠKA 13 8 5 21 HELIOS SUNS 13 7 6 20 KRKA 13 7 6 20 ŠENČUR 13 7 6 20 ILIRIJA 13 6 7 19 HOPSI POLZELA 13 5 8 18 ŠENTJUR 13 4 9 17 ZLATOROG 13 3 10 16

A. G.