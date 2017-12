Plavalci brez medalje, a selektor EP-ja ocenil kot uspešen

Naslednja večja preizkušnja avgusta v Glasgowu

18. december 2017 ob 11:59

Köbenhavn - MMC RTV SLO, STA

Slovenski plavalci se prvič v zgodovini z evropskega prvenstva v kratkih bazenih v domovino vračajo brez medalje. Kljub temu je selektor Gorazd Podržavnik z izkupičkom v Københavnu zadovoljen.

"Prvenstvo lahko označimo za uspešno. Dvakrat smo bili v boju za kolajno. Žal nam ni uspelo. Razlike na tekmovanju so bile res majhne. Ob Stevensu in Odrovi je prijetno presenetila predvsem Katja Fain, ki je eden naših upov za naprej, praktično vsi mladi pa so se uvrstili do 16. mesta, kar je za njihovo starost zelo dobro, saj so plavali osebne rekorde, borili so se do konca, a prvenstvo je bilo res zelo močno za kaj več, kot smo dosegli," je prepričan selektor Podržavnik.

Ne glede na to, da po 18 prvenstvih z odličjem v 19. poskusu tega ni bilo, je Podržavnik prepričan, da je slovensko plavanje obdržalo stik z evropskim vrhom, mladi pa so se mu že približali.

"Prepričan sem, da smo stik z evropskim vrhom obdržali. Stevens je osvojil sicer le šesto mesto, a je že v predtekmovanju plaval rekord prvenstva in potrdil, da ostaja del vrha. Tjaša Oder je v pripravah napredovala iz meseca v mesec, a v tako kratkem času več nismo mogli narediti več. Vnovič je našla stik z vrhom, ki ga je lani izgubila in z veseljem lahko gledamo proti EP-ju prihodnje leto avgusta v Glasgowu."

Tudi zahtevane norme za nastop na EP-ju so se po Podržavnikovem mnenju potrdile. "Glede na dosežke smo zadeli v polno. Cilj slovenskih plavalcev ne sme biti samo nastop in uvrstitev v zadnjo tretjino nastopajočih. Treba je vložiti več v delo talentov in v priprave, kjer morajo narediti korak naprej, na tekmo pa bomo pošiljali le konkurenčne tekmovalce. Tak primer je bila, denimo, Sara Račnik, ki je imela normo, a sem se odločil, da zaradi mladosti ostane doma, zanesljivo pa si bo priložnost priborila na naslednjih tekmah."

"Realno je tukaj manjkala le Anja Klinar, ki se je odločila, da se bo v miru pripravljala na evropsko prvenstvo v 50-metrskih bazenih v Glasgowu, kar moramo seveda spoštovati," je še povedal selektor.

R. K.