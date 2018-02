Po prvem zadetku Ronalda Realu le steklo

Barcelona ob 20.45 gosti Girono

24. februar 2018 ob 18:40

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskega Reala so v 25. krogu španskega prvenstva s 4:0 premagali Alaves. Dvakrat je zadel Cristiano Ronaldo, po enkrat pa Gareth Bale in Karim Benzema.

Madridčani so kar dolgo lomili goste iz Baskije, ki so imeli tudi dve priložnosti za zadetek, a ju niso izkoristili. V 44. minuti je Real le izkoristil terensko premoč, potem ko je Benzema s peto podal do Ronalda, ta pa je nato s strelom iz obrata po tleh matiral Fernanda Pacheca za izid polčasa.

Real je že v prvi minuti nadaljevanja povišal vodstvo. Benzema je ukradel žogo enemu od gostujočih branilcev, nato pa potegnil v protinapad, ki ga je z diagonalnim strelom po tleh zaključil Bale. V 62. minuti je Ronaldo še drugič matiral Pacheca, potem ko je izkoristil podajo Lucasa Vazqueza. Piko na i domači zmagi je v 89. minuti postavil Benzema z enajstmetrovke. Prekršek za najstrožjo kazen je nad Balom napravil Victor Laguardia.

Vodilna Barcelona bo ob 20.45 gostila Girono.

ŠPANSKO PRVENSTVO



25. KROG



REAL MADRID - ALAVES 4:0 (1:0)

Ronaldo 44., 62., Bale 46, Benzema 89./11-m

Danes ob 18.30:

LEGANES - LAS PALMAS

Ob 20.45:

BARCELONA - GIRONA

DEPORTIVO - ESPANYOL 0:0

Lucas Perez (Deportivo) je v 65. minuti zapravil 11-m.



CELTA VIGO - EIBAR 2:0 (0:0)

Aspas 56., Gomez 79.

Nedelja ob 12.00:

VILLARREAL - GETAFE



Ob 16.15:

ATHLETIC BILBAO - MALAGA



Ob 18.30:

VALENCIA - REAL SOCIEDAD



Ob 20.45:

SEVILLA - ATLETICO MADRID



Ponedeljek ob 21.00:

LEVANTE - BETIS

Lestvica: BARCELONA 24 19 5 0 62:11 62 ATLETICO MADRID 24 16 7 1 36:9 55 REAL MADRID 25 15 6 4 62:27 51 VALENCIA 24 14 4 6 47:28 46 SEVILLA 24 12 3 9 31:35 39 VILLARREAL 24 11 5 8 35:29 38 CELTA VIGO 25 10 5 10 43:37 35 EIBAR 25 10 5 10 32:38 35 GIRONA 24 9 7 8 34:30 34 GETAFE 24 8 9 7 29:21 33 REAL BETIS 24 10 3 11 41:50 33 REAL SOCIEDAD 24 8 5 11 46:45 29 LEGANES 24 8 5 11 21:28 29 ATHLETIC BILBAO 24 6 10 8 24:27 28 ESPANYOL 25 6 10 9 22:32 28 ALAVES 25 9 1 15 22:37 28 LEVANTE 24 3 11 10 21:38 20 DEPORTIVO 25 4 6 15 24:53 18 LAS PALMAS 24 5 3 16 18:52 18 MALAGA 24 3 4 17 15:38 13

