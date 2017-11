Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Angel Correa se je hitro znašel v nevarni priložnosti, a ni zadel. Tudi na koncu je ostalo pri remiju brez golov. Foto: Reuters Luis Suarez je bil tokratni Barcelonin junak. V letošnji sezoni je dosegel pet zadetkov. Foto: Reuters Dodaj v

Po remiju na madridskem derbiju Barca beži že za 10 točk

Katalonci popoldne prepričljivo prek Leganesa

18. november 2017 ob 20:43,

zadnji poseg: 18. november 2017 ob 22:46

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši madridskih Atletica in Reala so se v velikem mestnem derbiju 12. kroga španskega prvenstva razšli brez zmagovalca (0:0). Jan Oblak je uspešno branil domača vrata celotno tekmo.

V tokratnem precej taktičnem obračunu si nobena izmed ekip ni želela privoščiti poraza in še povečati zaostanka za vodilno Barcelono, ki na vrhu lestvice zdaj obema kluboma beži za okroglih deset točk.

Priložnosti so bile na obeh straneh. Real je pritisnil zlasti v drugem delu prvega polčasa, ko sta zapretila Toni Kroos in Sergio Ramos (po poškodbi obraza se v drugem polčasu ni več vrnil na zelenico), najlepšo priložnost na tekmi pa je v 79. minuti zapravil domači rezervist Kevin Gameiro. Po podaji Fernanda Torresa je že premagal Kika Casillo, a je žogo z golove črte izbil Raphael Varane.

Suarez tokrat na pravem mestu ... Dvakrat!

Barca je že v popoldanski tekmi prepričljivo ugnala Leganes (0:3), čeprav ni blestela. Dovolj je bilo, da je bil v letošnji sezoni neprepričljiv Luis Suarez na pravem mestu po strelu Paca Alcacerja in odbitku Ivana Cuellarja. Akciji s podobnim scenarijem sta se tako zgodili v 28. in 60. minuti. Piko na i je po akciji in preigravanju Lionela Messija v domačem kazenskem prostoru iz bližine s svojim četrtim golom sezone v 90. minuti postavil rezervist Paulinho.

Špansko prvenstvo, 12. krog:

GIRONA - REAL SOCIEDAD 1:1 (0:1)

Stuani 64.; Willian Jose 7.

GETAFE - ALAVES 4:1 (2:0)

Bergara 6., Molina 9./11-m, Rodriguez 53., 64.; Santos 81.

LEGANES - BARCELONA 0:3 (0:1)

Suarez 28., 60., Paulinho 90.

SEVILLA - CELTA VIGO 2:1 (1:1)

Muriel 36., Nolito 48.; Gomez 13.

ATLETICO MADRID - REAL MADRID 0:0

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Lucas, Thomas (54./Carrasco), Gabi, Saul, Koke, Correa (77./Gameiro), Griezmann (76./Torres).

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Varane, Ramos (45./Nacho), Marcelo, Modrić, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema (76./Asensio).

Nedelja ob 12.00:

MALAGA - DEPORTIVO

Ob 16.15:

ESPANYOL - VALENCIA

Ob 18.30:

LAS PALMAS - LEVANTE

Ob 20.45:

ATHLETIC BILBAO - VILLARREAL

Ponedeljek ob 21.00:

EIBAR - BETIS

Lestvica BARCELONA 12 11 1 0 33:4 34 VALENCIA 11 8 3 0 30:11 27 REAL MADRID 12 7 3 2 22:9 24 ATLETICO MADRID 12 6 6 0 16:6 24 SEVILLA 12 7 1 4 14:12 22 VILLARREAL 11 6 2 3 18:11 20 REAL SOCIEDAD 12 5 3 4 25:22 18 REAL BETIS 11 5 2 4 21:20 17 LEGANES 12 5 2 5 9:11 17 GETAFE 12 4 4 4 19:14 16 GIRONA 12 4 4 4 14:17 16 CELTA VIGO 12 4 2 6 23:19 14 ESPANYOL 11 3 4 4 9:13 13 LEVANTE 11 2 6 3 12:15 12 ATHLETIC BILBAO 11 3 2 6 11:15 11 DEPORTIVO 11 3 2 6 13:20 11 EIBAR 11 2 2 7 6:25 8 ALAVES 12 2 0 10 6:20 6 LAS PALMAS 11 2 0 9 8:28 6 MALAGA 11 1 1 9 6:23 4

