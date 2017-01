Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Russell Westbrook je v tej sezoni dosegel že 21 trojnih dvojčkov. Več v eni sezoni jih ima le Oscar Robertson (31). Foto: Reuters Izmed 38 milijonov glasov navijačev jih je največ med vsemi prejel LeBron James, in sicer 1.893.751. Foto: Reuters Goran Dragić je prejel malce manj kot 27.000 glasov. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podiralec rekordov Westbrook izvisel v izboru za All Star

Tekma bo 19. februarja v New Orleansu

20. januar 2017 ob 10:57

New York - MMC RTV SLO

Čeprav niza trojne dvojčke kot za šalo in je povprečno dvomesten pri točkah, skokih in podajah, košarkar Oklahome Russell Westbrook ni uvrščen v začetno peterko za tekmo All Star.

V ekipi Zahoda sta prednost na branilskih položajih pred njim dobila James Harden (Houston) in Stephen Curry (Golden State). Poleg njiju bodo tekmo vseh zvezd za Zahod 19. februarja v New Orleansu začeli Kevin Durant (Golden State), Kawhi Leonard (San Antonio) in Anthony Davis (New Orleans). Za Vzhod bodo v prvi peterki igrali Kyrie Irving (Cleveland), DeMar DeRozan (Toronto), LeBron James (Cleveland), Jimmy Butler (Chicago) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee).

Spremenjeno glasovanje

Glasovanje za letošnjo tekmo All Star je bilo glede na prejšnja leta spremenjeno. Glasovi navijačev so šteli 50 odstotkov, po 25 odstotkov pa so šteli glasovi igralcev in novinarjev. V prvo peterko so bili izbrani trije visoki košarkarji in dva branilca.



Pretehtali glasovi navijačev

Westbrook, ki je dobil največ glasov med igralci in novinarji, si je po združitvi vseh glasov prvo mesto med branilci delil s Hardenom in Curryjem. Iz štartne peterke je izpadel, ker v primeru izenačenega izida pretehtajo glasovi navijačev. Ti so največ glasov namenili Curryju, in sicer 1.848.121. Harden jih je dobil 1.771.375, Westbrook pa 1.575.865. Curry je bil prvi med navijači ter tretji med novinarji in igralci. Harden je bil v vseh kategorijah drugi.

Košarica Westbrooku dvignila veliko prahu

Neizbor Westbrooka je dvignil veliko prahu. Ne nazadnje gre za igralca, ki praktično sam nosi Oklahomo in je nanizal 21. trojnih dvojčkov, največ v sezoni od Oscarja Robertsona. Njegovo povprečje je 30,6 točke, 10,6 skoka in 10,4 podaje na tekmo. Trener LA Clippersov Doc Rivers je zadevo komentiral, da gre za lažno novico (fake news) in da je šokiran, ker navijači niso opazili tistega, kar so videli novinarji in igralci. Podoben je bil scenarij med branilci na Vzhodu. Tma sta bila izenačena DeRozan in Bostonov Isaiah Thomas, a je košarkar Toronta dobil 40.000 glasov več.

Pačulia drugi po številu glasov na Zahodu

James in Durant sta na svojih položajih dobila največ možnih točk, potem ko so ju na prvo mesto uvrstili tako navijači, novinarji kot igralci. Nov način izbora je iz prve peterke izločil Dwyana Wada (Chicago), Joela Embiida (Philadelphia) in Zazo Pačulio (Golden State), ki bi bili po starem izboru, ko so glasovali le navijači, v prvi štartni peterki. Seveda izstopa ime Gruzijca Pačulie, ki je bil po akciji v domovini lani skorajda izbran v prvo peterko. Letos je po številu glasov med visokimi košarkarji zaostal le za Durantom. Durant jih je prejel 1.768.185, Pačulia pa 1.528.941. Igralci so ga uvrstili na 12. mesto, novinarji pa na 10. Prav zaradi Pačulie so se odločili za spremembo sistema pri glasovanju.

Goran Dragić prejel 26.834 glasov

Goran Dragić je dobil 26.834 glasov navijačev, kar ga je uvrstilo na 17. mesto med branilci na Vzhodu. 15. je bil po izboru igralcev, na novinarskem seznamu ga ni. Saša Vujačić je prejel 3.216 (54. mesto), Beno Udrih pa 875 glasov navijačev (82. mesto).

Preostale igralce bodo objavili 26. januarja, določili pa jih bodo trenerji iz Lige NBA.

R. K.