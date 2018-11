Poljaki poskrbeli za veselico v Wisli; Slovenija sedma

Slovenci pred zadnjim skokom Zajca držali peto mesto

17. november 2018 ob 12:22,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 17:49

Wisla - MMC RTV SLO

Slovenski smučarski skakalci so na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v Wisli osvojili sedmo mesto. Domače navijače je z zmago razveselila Poljska, ki je slavila pred Nemčijo in Avstrijo.

Slovenci so nastopili v postavi Bor Pavlovčič, Tomaž Naglič, Anže Lanišek in Timi Zajc. Slovenija je po prvi seriji držala šesto mesto.

Ponesrečen poskus Zajca

V finalu je kazalo, da bodo Slovenci peti, a se je nato skok Zajcu, ki je nastopil kot zadnji, ponesrečil, saj je pristal pri le 100,5 m, kar je pomenilo, da so Slovenijo prehiteli tudi Švicarji in Rusi.

Stoch z zadnjim skokom Poljski priboril zmago

V boju za vrh je po sedmih skokih vodila Nemčija. Nato pa je najboljši Poljak Kamil Stoch skočil 129,0 m, Nemec Richard Freitag "le" 123,0, tako da se je Poljska zavihtela na vrh. Olimpijska prvakinja Norveška je končala na desetem mestu, potem ko je bil Robert Johansson zaradi neustreznega dresa že v prvi seriji diskvalificiran.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Bor PAVLOVČIČ 118,0 115,0 Tomaž NAGLIČ 112,5 119,0 Anže LANIŠEK 113,0 119,0 Timi ZAJC 118,5 100,5

Zajc tretji v poskusni seriji

Skakalci so pred tekmo opravili tudi s poskusno serijo. Najboljši izkupiček je imel Rus Jevgenij Klimov (129,0 m), drugi je bil Norvežan Johansson (132,0 m), tretji pa Zajc (127,0 m). Pavlovčič je bil 18. (121,0 m), Lanišek 23. (120,5 m) in Naglič 30. (117,0 m).

Bertoncelj: Fantje so bili nesproščeni

"Sproščeni, pravi smo bili morda samo v poskusni seriji, kjer je bil Timi Zajc tretji, Anže Lanišek in Bor Pavlovčič sta bila solidna. Na tekmi je bilo zelo slabo, fantje so bili nesproščeni, agresivni in preveč zakrčeni v fazi leta. V takih razmerah je potem zelo težko pričakovati, da bodo skoki dolgi. Zdaj je glavna naloga strokovnega vodstva, da fante sprostimo do jutri. Pogovorili se bomo, fantje morajo te slabe skoke odmisliti, pričakovanja dati proč in se osredotočiti na tehniko ter čim bolj uživati na posamični tekmi," je po neposrečenem uvodu v sezono za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener slovenske vrste Gorazd Bertoncelj.

V nedeljo ob 15.00 še posamična tekma

Skakalce v nedeljo ob 15.00 čaka še posamična tekma. Na njej bo nastopilo pet Slovencev. Poleg četverice z ekipne tekme še Anže Semenič, medtem ko sta Jernej Damjan in Žak Mogel obstala v petkovih kvalifikacijah, kjer je bil najboljši 13. Lanišek. Prenos dogajanja iz Wisle od 14.50 naprej na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

SMUČARSKI SKOKI SVETOVNI POKAL (M) WISLA, ekipna tekma Končni vrstni red: točke 1. POLJSKA 1.026,6 Zyla/Wolny/Kubacki/Stoch 2. NEMČIJA 1.015,5 Geiger/Eisenbichler/Leyhe/Freitag 3. AVSTRIJA 972,0 Hayböck/Aigner/Huber/Kraft 4. JAPONSKA 916,5 5. ŠVICA 861,6 6. RUSIJA 849,5 7. SLOVENIJA 842,5 Pavlovčič 118,0; 115,0/Naglič 112,5; 119,0/Lanišek 113,0; 119,0/ Zajc 118,5; 100,5 m 8. ČEŠKA 811,4 9. FINSKA 393,9 10. NORVEŠKA 349,6 11. KAZAHSTAN 186,9 Po prvi seriji: točke 1. POLJSKA 518,5 2. NEMČIJA 508,1 3. AVSTRIJA 488,9 4. JAPONSKA 455,9 5. ŠVICA 431,4 6. SLOVENIJA 428,5 Pavlovčič 118,0/Naglič 112,5/ Lanišek 113,0/Zajc 118,5 7. RUSIJA 410,4 8. ČEŠKA 401,4 -------------------------------------- 9. FINSKA 393,9 10. NORVEŠKA 349,6 11. KAZAHSTAN 186,9





T. O., A. V.