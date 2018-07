Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Julian Jerebie bo kariero nadaljeval v vijoličastem dresu. Foto: Csurgoi KK Dodaj v

Prvič bo vijoličasti dres oblekel Madžar

Prišel iz "pobratenega" kluba

21. julij 2018 ob 10:55

Maribor - MMC RTV SLO

Rokometaši mariborskega Branika so v svoje vrste zvabili Juliana Jerebia. Krožni napadalec je prestopil iz vrst madžarskega Csurga.

Dvometrski 23-letni Jerebie se je rodil v Brašovu v Romuniji, a je nato prevzel še madžarski potni list. V zadnjih sezonah je nastopal za madžarski Csurgo, "pobratenim" klubom z mariborskim Branikom, saj moštvi vsako sezono v pripravljalnem obdobju in zimskem premoru redno odigrata kar nekaj pripravljalnih tekem. Tako je mariborskemu vodstvu v oko padel mladi nadarjeni krožni napadalec, ki bo tako prvi madžarski igralec v vijoličastem dresu.

"Zelo sem zadovoljen, da se bom v dresu mariborskega Branika preizkusil v močni slovenski ligi. Primerjava z madžarsko ligo bi bila težka, saj sem do zdaj igral samo proti Mariborčanom. Verjamem pa, da gre za zelo kakovostno ligo in temu primerno težke tekme. Maribor je imel vedno dobro moštvo z mladimi in zelo motiviranimi igralci z željo po dokazovanju, kar je vsekakor dobro izhodišče za napredek. Trenutno se zavzeto pripravljam na sezono in komaj čakam, da zaigram v vijoličastem dresu ter s svojim deležem pripomorem k novim uspehom," je dejal Jerebie.

T. J.