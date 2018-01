Pungartnik: Slovenski adut proti Danski je kolektiv

Danci spoštljivo o slovenski igri

19. januar 2018 ob 11:31

Varaždin - MMC RTV SLO

"Danska je favorit, a tudi mi vidimo in imamo svoje priložnosti," pred večerno tekmo sloveskih rokometašev z Dansko na evropskem prvenstvu v Varaždinu pravi strokovni komentator Roman Pungartnik.

"Razpored je takšen kot je, tukaj žal ne moreš nič vplivati. Vsi nasprotniki v drugem delu so težki. To je dejstvo. In vsi imajo še možnosti za polfinale, tako da bo vsakdo še bolj grizel. Tudi če bi igrali prvo tekmo s Čehi, ki so veliko presenečenje, bi nam bilo težko," pravi Pungartnik.

Prenos na TVS 2 in MMC-ju se bo s studijskim delom začel ob 20.00.



In nadaljuje: "Dance poznamo, vemo, kakšen slog igre gojijo, tako da tukaj skrivnosti ni. Slišal sem, da je imel nekaj težav s poškodbo vratar Landin, ki je poškodovan. A imajo drugega vratarja Greena, ki je proti Španiji branil super. Naredili so že eno menjavo, pripeljali so desnega zunanjega Christensena, ki je bil takoj najboljši strelec, kar samo kaže, kako širok nabor igralcev ima Danska."

Danska je favorit

"Naši gredo lahko v tekmo razbremenjeno. Danska je favorit, a tudi mi vidimo svoje priložnosti. Bral sem izjave danskih igralcev, ki zelo spoštljivo govorijo o Sloveniji. Pravijo, da igramo zelo hiter rokomet, taktično dovršen, smo agresivni v obrambi. Hkrati pa so sami veseli, da so zadnjo tekmo proti Španiji zmagali, da imajo zopet samozavest in da vidijo svoje priložnosti. Zagotovo bodo naredili vse, da dobijo vse tri tekme v drugi skupini."

Kolektivna igra in maksimalni pristop

Kako torej do zmage nad Dansko? "Adut je naš kolektiv. Na dozdajšnjih tekmah se je videlo, da ne smeš imeti slabih minut. Če padeš v neko brezno, te hitro kaznujejo in je konec tekme. Veliko moči porabimo za našo obrambo. A selektor precej rotira, tako da svežino imamo, kar pomeni, da se nismo utrudili. Slovenska publika bo osmi igralec. Če igraš v hrbet s takšno podporo, potem je to res enkratno. Vsekakor je Dansko mogoče premagati s kolektivno igro in maksimalnim pristopom. Posamezniki tukaj ne morejo odločati, res pa je, da Zarabec igra zelo dober turnir. In tudi v obrambi smo pokazali, da imamo močan centralni blok, tukaj mislim predvsem na dvometraše Blagotinška, Mačkovška, Suholežnika in tudi Žabiča, ki se izmenjujejo v sredini obrambe," je zaključil Pungartnik.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1