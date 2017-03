Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Latavius Murray, Clive Walford, Austin Howard in soigralci so se letos uvrstili v končnico. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Raidersi se leta 2020 iz Oaklanda selijo v Las Vegas

Letos so se uvrstili v končnico Lige NFL

27. marec 2017 ob 22:03

Oakland - MMC RTV SLO

Moštvo ameriškega nogometa Oakland Raiders se seli v Las Vegas. Lastniki so z 31:1 izglasovali selitev, proti odločitvi so bili le v Miamiju.

Selitev ekipe je predvidena za leto 2020, do takrat pa bodo Raidersi še vedno igrali v Oaklandu, do takrat pa bo zgrajen 1,7 milijarde vreden stadion v Las Vegasu. V letošnji sezoni so nanizali 12 zmag in le doživeli le štiri poraze. V "Wild Card Weekendu" pa so izgubili s Houstonom s 14:27.

Mesto Las Vegas je ekipo pod svoje okrilje v zvezno deželo Nevade privabilo s 750 milijoni ameriških dolarjev javnih sredstev. Selitve ekip Lige NFL se s tem nadaljujejo. Pred to sezono so se St. Louis Rams preselili v Los Angeles. V mesto angelov se želijo preseliti tudi člani ekipe San Diego Chargers.

A. G.