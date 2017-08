Rdeči vragi na krilih novinca Lukakuja pometli z West Hamom

Alli glavni junak zmage Tottenhama pri Newcastlu

13. avgust 2017 ob 18:54

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so zmagovito vstopili v novo sezono Premier lige, potem ko so pred domačimi gledalci prepričljivo opravili z West Ham Unitedom (4:0).

Veliki junak domače zmage pa novinec Romelu Lukaku, ki že v svojem prvem uradnem nastopu v dresu rdečih vragov po razkošnem prestopu iz Evertona začel upravičevati nakup. Lukaku je najprej zadel v 33. minuti s pomočjo desne vratnice po ukradeni žogi in lepi podaji Marchusa Rashforda v prazen prostor, svoj šov pa nadaljeval v drugem delu. V 52. minuti je izkoristil natančno podajo Henrika Mhitarjana in z glavo premagal Joeja Harta. Piko na i visoki domači zmagi sta v zaključku postavila rezervist Anthony Martial in Paul Pogba. Prvi je suvereno zadel v 88. minuti po lepi akciji Pogbaja in Mhitarjana, Pogba sam pa se je vpisal med strelce po natančnem strelu z roba kazenskega prostora.

V 65. minuti je Rashford stresel še okvir vrat. Poleg Lukakuja velja omeniti tudi odličen debi še enega novinca v domačem dresu, srbskega vezista Nemanje Matića, ki je nadzoroval sredino igrišča. Kljub temu gostje niso ostali brez priložnosti. V dodatku prvega polčasa je Davida De Geo preizkusil Andre Ayew, v drugem delu je žoga po strelu Marka Arnautovica z glavo oplazila okvir vrat.

Alli "čaral" na St. James Parku

Nogometaši Tottenhama so sezono otvorili s pomembno gostujočo zmago pri Newcastlu, kjer je vse niti igre vlekel gostujoči zvezdnik Dele Alli. Na začetku drugega polčasa je "izsilil" neumnost domačega vezista Jonja Shelveyja (cinično je po prekršku stopil na Allijev gleženj), ki je dobil rdeči karton, nato pa po natančni podaji Christiana Eriksena v 61. minuti povedel goste v vodstvo. Sodeloval je tudi pri zadetku Bena Daviesa za končnih 0:2.

Premier liga, 1. krog, nedelja:

NEWCASTLE - TOTTENHAM 0:2 (0:2)

Alli 61., Davies 70.

RK: Shelvey 48./Newcastle

MANCHESTER UTD. - WEST HAM 4:0 (1:0)

Lukaku 33., 52., Martial 87., Pogba 90.

Že odigrano:

WATFORD - LIVERPOOL 3:3 (2:1)

Okaka 8., Doucoure 32., Britos 93.; Mane 29., Firmino 55./11-m, Salah 57.

CHELSEA - BURNLEY 2:3 (0:3)

Morata 69., Luiz 88.; Vokes 24., 43., Ward 39.

RK: Cahill 14, Fabregas 82./oba Chelsea

CRYSTAL PALACE - HUDDERSFIELD 0:3 (0:2)

Ward 23./ag, Mounie 26., 78.

Gorenc Stanković (Huddersfield) je poškodovan.

WEST BROMWICH - BOURNEMOUTH 1:0 (1:0)

Hegazy 31.

SOUTHAMPTON - SWANSEA 0:0

EVERTON - STOKE CITY 1:0 (1:0)

Rooney 45.

BRIGHTON - MANCHESTER CITY 0:2 (0:0)

Agüero 70., Dunk 75./ag

ARSENAL - LEICESTER 4:3 (2:2)

Lacazette 2., Welbeck 45., Ramsey 83., Giroud 85.; Okazaki 5., Vardy 29., 56.

Ž. K.