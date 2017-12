Real Madrid v drugem polčasu le strl odpor Al Džazire

V sobotnem finalu še Gremio

13. december 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 20:37

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Nogometaši Real Madrida so v drugem polfinalu klubskega SP-ja v Abu Dabiju z 2:1 premagali gostitelja turnirja Al Džaziro, ki je v četrtfinalu izločila azijskega prvaka Uravo Red Diamonds.

Povedla je presenetljivo Al Džazira, v 41. minuti je zadel Brazilec Romarinho iz sploh prvega strela kluba iz Združenih arabskih emiratov v okvir vrat. V 53. minuti je izenačil Cristiano Ronaldo, v 81. minuti pa je takoj po vstopu na zelenico Real v vodstvo popeljal Gareth Bale ob prvem dotiku žoge. Podala sta Luka Modrić in Lucas Vazquez.

Real je bil sicer že v prvem polčasu precej boljši, razmerje v strelih je bilo 17:3 (od tega v okvir vrat 5:1), a mu ni uspelo premagati domačega vratarja Alija Haseifa, ki je dobro branil in strela Raphaela Varana in Modrića preusmeril v okvir vrat. Madridčani so izvajali tudi devet strelov iz kota, gostitelji nobenega.

Zadetek Casemira v 31. minuti so sodniki po ogledu videoposnetka razveljavili zaradi nedovoljenega položaja Karima Benzemaja. Enako se je na drugi strani zgodilo v 47. minuti, ko je po hitrem protinapadu za Al Džaziro mrežo zatresel Maročan Mbark Busufa, a je bil tudi on v prepovedanem položaju.

Benzemaju je v 66. in 69. minuti veselje preprečila vratnica, nato ga je zamenjal Bale.

Real bo v sobotnem finalu igral proti južnoameriškemu prvaku Gremiu, ki je bil v torek po podaljšku z 1:0 boljši od srednjeameriškega prvaka, mehiške Pachuce.

Svetovno klubsko prvenstvo, polfinale

REAL MADRID (ŠPA) - Al Džazira (ZAE) 2:1 (0:1)

Ronaldo 53., Bale 81.; Romarinho 41.



Real Madrid: Navas, Marcelo, Varane, Nacho, Hakimi, Kovačić (68./Vazquez), Casemiro, Modrić, Isco (68./Asensio), Ronaldo, Benzema (81./Bale).

Al Džazira: Haseif (51./Al Senani), Rašid, Juma, Ajed, Fajez, Mubarak (60./Al Otaibah), Al Atas, Al Hosani (73./Al Ghilani), Romarinho, Busufa, Mabhut.

Sodnik: Sandro Ricci (Brazilija)



GREMIO (BRA) - Pachuca (MEH) 1:0 (0:0) - po podaljšku

Everton 95.



Finale bo v soboto ob 18.00. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

M. R.