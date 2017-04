Real v 90. minuti izvlekel zmago; Messijev 29. gol v La Ligi

Atletico zapravil dve 11-metrovki

15. april 2017 ob 19:17,

zadnji poseg: 15. april 2017 ob 22:59

Gijon - MMC RTV SLO

Real Madrid je šele v 90. minuti prišel do zmage nad Sportingom iz Gijona (3:2), enemu izmed zadnjeuvrščenih moštev La Lige.

Zinedine Zidane v Gijonu na nogometno zelenico ni poslal največjih zvezdnikov, Cristiana Ronalda, Garetha Bala, Karima Benzemaja in drugih, saj jih želi spočiti za povratno srečanje Lige prvakov, ko v Real prihaja Bayern.

Gijon je na stadionu El Molinon povedel v 14. minuti. Mikel Vesga je poslal visok predložek Dujetu Čopu, ta je dobro spremljal smer žoge, z natančnim strelom v spodnji desni kot pa je razveselil več kot 20 tisoč domačih navijačev.

Tri minute pozneje je Real izenačil. Isco je preigral obrambo Gijona, z levico pa je močno streljal v levi kot.

Gijon je po vrnitvi iz slačilnice hitro znova povedel, in to z izjemnim golom. Jean-Sylvain Babin je z glavo sprejel dolg predložek, žogo je podaljšal do Vesge, ki je nato močno zabil z glavo.

Čez devet minut je Real izenačil. Danilo je poslal odličen predložek Alvaru Morati v kazenskem prostoru, ta je skočil visoko in z glavo iz bližine zadel v desni spodnji kot. Vratar Gijona je bil nemočen.

Real je pritiskal in na koncu tudi prišel do gola. Isco je z natančnim strelom z vrha kazenskega prostora v levi spodnji kot Realu priskrbel tri nove točke.

Barcelona bi bila remija v Gijonu še kako vesela, saj bi se po zmagi nad Realom iz Sociedada približala le na točko zaostanka.

Messi do 29. gola

Katalonci in Baski so končni izid postavili že v prvem polčasu. Tega so na Camp Nou bolje začeli Baski, imeli so več priložnosti na začetku, a gola ni in ni bilo. Zato so zabili Katalonci - prvi gol je v 17. minuti z okoli 20 metrov v desni spodnji kot močno zabil Lionel Messi.

Za dvojno vodstvo je prvi zvezdnik Barcelone poskrbel čez 20 minut. Akcijo je tako kot prejšnjič začel Alcacer, ki je podal do Luisa Suareza, ta se je odločil za strel, a mu je poskus ubranil vratar Baskov. Na njegovo žalost pa se je žoga odbila do Messija, ki je zlahka zadel. To je za Messija 29. gol v letošnji La Ligi.

V 42. minuti so Baski končno pršli do gola. Inigo Martinez je sprožil strel, tega pa je v lastno mrežo odbil Samuel Umtiti. Barceloni je uspelo izenačiti takoj v naslednjem napadu. Messi je podal do Alcacerja, ta pa je uspešno zaključil z diagonalnim strelom v levi spodnji kot.

Baski so se ob koncu polčasa približali na 3:2 z golom Xabija Priete, dolgo podajo mu je poslal Da Silva Willian Jose. Obramba Barcelone je zatajila.

Nogometaši Reala in Barcelone se bodo pomerili že prihodnji teden, 23. aprila.

Atletico Madrid je s 3:0 premagal Osasuno. Razlika bi bila lahko še večja, če Yannick Carrasco in Thomas ob koncu srečanja ne bi zgrešila enajstmetrovk. Najprej je priložnost v 89. minuti zapravil Carrasco. Streljal je v levo stran, a ga je vratar Osasune Salvatore Sirigu prebral in odlično branil. Potem ko je igralec Osasune Miguel de las Cuevas igral z roko v kazenskem prostoru, je Thomas neuspešno streljal enajstmetrovko.

Špansko prvenstvo, 32. krog

SPORTING GIJON - REAL MADRID 2:3 (1:1)

Čop 14., Vesga 50.; Isco 17., 90., Morata 59.

Gijon: Cuellar, Lopez Blanco, Mere, Babin, Amorebieta, Castellano, Gomez (69./Cases), Vesga, Alvarez (92./Afif), Carmona, Čop (79./Ndi).

Real: Casilla, Danilo, Nacho, Ramos, Coentrao (57./Marcelo), Isco, Kovačić (89./Casemiro), Rodriguez, Lucas (71./Diaz), Morata, Asensio.

Sodnik: Fernandez Borbalan



ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS 5:1 (3:1)

San Jose 7., Muniain 9., 58., Aduriz 18., 59.; Bigas 12.

DEPORTIVO - MALAGA 2:0 (0:0)

Joselu 47., Mosquera 67.

ATLETICO MADRID - OSASUNA 3:0 (1:0)

Carrasco 30., 47., Filipe Luis 61.

Carrascu je v 89. minuti vratar Osasune ubranil 11-m.

Thomas je v 90. minuti zgrešil 11-m.

Oblak (Atletico Madrid) je branil vso tekmo.

BARCELONA - REAL SOCIEDAD 3:2 (3:2)

Messi 17., 37., Alcacer 44.; Umtiti 42./ag, Prieto 45.

Nedelja ob 12.00:

LEGANES - ESPANYOL

Ob 16.15:

VALENCIA - SEVILLA



Ob 18.30:

BETIS - EIBAR



Ob 20.45:

GRANADA - CELTA VIGO

(Krhin)



Ponedeljek ob 20.45:

ALAVES - VILLARREAL

Lestvica

REAL MADRID 31 23 6 2 82:33 75 BARCELONA 32 22 6 4 91:30 72 ATLETICO MADRID 32 19 8 5 59:24 65 SEVILLA 31 18 7 6 56:39 61 VILLARREAL 31 15 9 7 45:24 54 ATHLETIC BILBAO 32 16 5 11 45:37 53 REAL SOCIEDAD 32 16 4 12 48:45 52 EIBAR 31 14 8 9 52:42 50 ESPANYOL 31 12 10 9 43:42 46 CELTA VIGO 30 12 5 13 45:51 41 ALAVES 31 10 10 11 29:38 40 VALENCIA 31 11 6 14 47:54 39 LAS PALMAS 32 10 8 14 51:57 38 MALAGA 32 8 9 15 36:49 33 DEPORTIVO 32 7 10 15 35:50 31 REAL BETIS 31 8 7 16 33:51 31 LEGANES 31 6 9 16 26:48 27 SPORTING GIJON 32 5 7 20 34:64 22 GRANADA 31 4 8 19 27:65 20 OSASUNA 32 3 8 21 32:73 17

