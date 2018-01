Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 30 glasov Ocenite to novico! Viktoria Rebensburg je z zmago na Kronplatzu tudi prevzela vodstvo v veleslalomskem seštevku za svetovni pokal. Foto: Reuters Rebensburgova je osvojila 14 veleslalomsko zmago v svetovnem pokalu. S tem dosežkom se je izenačila z najuspešnejšo slovensko alpsko smučarko Tino Maze. Po 14 osvojenih veleslalomskih zmag imata tudi Švicarka Lise-Marie Morerod in Avstrijka Anita Wachter. Na vrhu lestvice najboljših veleslalomistk sta Avstrijka Annemarie Moser-Pröll (16) in Švicarka Vreni Schneider (20). Ana Drev je v finalu pridobila štiri mesta. Foto: Reuters Takole je v prvi vožnji Mikaela Shiffrin zdrsnila in odstopila. Foto: Reuters VIDEO VSL: Zadnjih pet nastopov... VIDEO VSL: Nastop Slovenk v fin... VIDEO VSL: Nastop Slovenk v 1.... Dodaj v

Video: Rebensburgova osvojila Kronplatz; do točk vse Slovenke

Shiffrinova odstopila v prvi vožnji

23. januar 2018 ob 09:42,

zadnji poseg: 23. januar 2018 ob 14:35

Kronplatz - MMC RTV SLO

Nemka Viktoria Rebensburg je velika zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal v Kronplatzu. Od Slovenk se je najbolje odrezala Ana Drev, bila je 11.

Italijansko prizorišče je gostilo najboljše alpske smučarke v veleslalomu. Poskrbelo je za presenečenje, saj je že v prvi vožnji odstopila najboljša alpska smučarka letošnje sezone Mikaela Shiffrin.

Njeno odsotnost je v finalu najbolje izkoristila Rebensburgova, ki je z zmago tudi prevzela vodstvo v veleslalomskem seštevku za svetovni pokal.

Mowincklova z odlično vožnjo na vrh

V prvi vožnji je bržkone za največje presenečenje poskrbela Mikaela Shiffrin, ki je veleslalom začela s štartno številko 2. Ob merjenju prvega vmesnega časa je imela 65 stotink sekunde prednosti pred tedaj vodilno Tesso Worley, nato pa je storila napako, zdrsnila in odstopila. Njen odstop je odlično izkoristila Nemka Viktoria Rebensburg, ki je svoj nastop opravila brezhibno, ob merjenju prvega vmesnega časa je bila za 51 stotink sekunde hitrejša od Worleyjeve, prednost je nato le še naraščala, vodstvo je prevzela za sekundo in 40 stotink. Vseeno to ni bilo dovolj za vodstvo po prvi vožnji, za stotinko sekunde jo je s štartno številko 8 najprej prehitela domačinka Marta Bassino, še bolje se je s štartno številko 12 odrezala Norvežanka Ragnhild Mowinckel (-0,08).

V finale so se sicer uvrstile vse štiri slovenske smučarke, najbolje se je odrezala Ana Drev, ki je bila z zaostankom sekunde in 61 stotink uvršćena na 15. mesto. Dve mesti nižje je zasedla Meta Hrovat (+1,73), Tina Robnik je bila 21. (+2,09), Ana Bucik pa 25. (+2,34).

Rebensburgova storila dovolj za zmago

V finalu si je zmago z izjemno vožnjo prismučala Rebensburgova, ki je tedaj vodilno Federico Brignone ugnala za dobrih šest desetink sekunde (-0,66). Bassinova, ki je predstavljala še zadnji italijanski up za zmago, je bila na koncu četrta, nemško slavje je lahko preprečila le Mowincklova, ki je imela po prvi vožnji devet stotink sekunde prednosti. Norvežanka je dala vse od sebe, na progi ni storila večjih napak, kljub vsemu pa to ni bilo dovolj za zmago, za zmagovalko je zaostala za tri stotinke sekunde. Od Slovenk se je najbolje odrezala Drevova, ki je v finalu pridobila štiri mesta in je bila 11. (+2,77), do točk so se dokopale še Robnikova, ki je bila 18. (+3,13), Hrovatova, ki je bila 19. (+3,24), Bucikova je tekmo sklenila na 27. mestu (+4,42).

Veleslalom (Ž), Kronplatz

Končni vrstni red: 1. V. REBENSBURG NEM 2:06,19 2. R. MOWINCKEL NOR +0,03 3. F. BRIGNONE ITA 0,66 4. M. BASSINO ITA 0,88 5. S. HECTOR ŠVE 0,96 6. T. WORLEY FRA 1,91 7. E. ALPHAND ŠVE 1,93 8. I. CURTONI ITA 1,99 9. M. MEILLARD ŠVI 2,16 10. W. HOLDENER ŠVI 2,38 11. A. DREV SLO 2,77 ... 18. T. ROBNIK SLO 3,13 19. M. HROVAT SLO 3,24 27. A. BUCIK SLO 4,42 Odstop: Scheib

Po prvi vožnji: 1. R. MOWINCKEL NOR 1:03,24 2. M. BASSINO ITA +0,08 3. V. REBENSBURG NEM +0,09 4. S. HECTOR ŠVE 0,26 5. F. BRIGNONE ITA 0,43 6. E. ALPHAND ŠVE 0,49 7. I. CURTONI ITA 1,02 8. P. VLHOVA ČEŠ 1,24 9. F. HANSDOTTER ŠVE 1,30 10. S. BRUNNER AVT 1,41 ... 15. A. DREV SLO 1,61 17. M. HROVAT SLO 1,73 21. T. ROBNIK SLO 2,09 25. A. BUCIK SLO 2,34 Odstop: Shiffrin, Truppe, Ando ... Skupni vrstni red (25/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.477 2. V. REBENSBURG NEM 634 3. T. WEIRATHER LIE 601 4. W. HOLDENER ŠVI 586 5. S. GOGGIA ITA 570 6. P. VLHOVA SLK 562 7. L. GUT ŠVI 599 8. R. MOWINCKEL NOR 539 9. F. BRIGNONE ITA 538 10. F. HANSDOTTER ŠVE 517 ... 43. A. DREV SLO 131 44. T. ROBNIK SLO 126 54. A. BUCIK SLO 86 57. M. HROVAT SLO 85 65. M. FERK SLO 70 Veleslalom (6/9): 1. V. REBENSBURG NEM 422 2. M. SHIFFRIN ZDA 385 3. T. WORLEY FRA 370 4. F. BRIGNONE ITA 245 5. R. MOWINCKEL NOR 231 6. S. BRUNNER AVT 225 7. M. MÖLGG ITA 216 8. W. HOLDENER ŠVI 169 9. S. HECTOR ŠVE 152 10. A. DREV SLO 131 11. T. ROBNIK SLO 126 ... 21. M. HROVAT SLO 85 46. A. BUCIK SLO 4

M. L.