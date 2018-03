Rekordni Miami po dveh podaljških le strl Denver

Obračun med Giannisom Antetokounmpom in LeBronom Jamesom je dobil slednji, ki je dosegel zgodovinski trojni dvojček (40 točk, 12 skokov in 10 podaj), saj je postal tretji najstarejši košarkar v zgodovini Lige NBA s trojnim dvojčkom, ob katerem je dosegel vsaj 40 točk. Starejša od Jamesa (33 let in 79 dni) sta bila le Larry Bird (35 let in 99 dni) ter Elgin Baylor (34 let in 48 dni). Foto: Reuters