Remi Krima v Nemčiji za konec prvega dela Lige prvakinj

Grkinja Lamprini Tsakalou s sedmimi goli najučinkovitejša

17. november 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 17. november 2018 ob 17:50

Nordhausen - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice nemškega Thüringerja in Krima Mercatorja so na zadnji tekmi skupinskega dela evropske Lige prvakinj v Nordhausnu remizirale (26:26).

Krimovke niso uspele ponoviti predstave s prve medsebojne tekme, ko so nemško ekipo doma premagale s 27:20, a napredovanje v drugi del najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini so razrešile že pred zadnjim krogom.

Varovanke Uroša Bregarja so nekoliko slabše odprle odprle dvoboj v Nemčiji in v osmi minuti zaostale za tri gole (2:5), nato pa vendarle strnile svoje vrste, zaigrale veliko bolj agresivno v obrambi ter v 14. minuti izenačile na 7:7, za njihovo prvo vodstvo na tekmi z 11:10 v 20. minuti pa je poskrbela Ukrajinka Olga Perederij.

Ljubljančanke so se v nadaljevanju povsem razmahnile na igrišču, po golih Makedonke Sare Ristovske in Polone Barič dve minuti kasneje povedle s 13:10, prednost dveh do treh golov pa držale vse do 36. minute, ko so se jim Nemke približale na gol zaostanka (17:16).

Krimovke so bile navkljub nekaterim slabšim obdobjem v svoji igri bolj ali manj vseskozi v rezultatski prednosti od enega do treh golov, v zadnji minuti pa so jih gostiteljice vendarle ujele in izenačile na 26:26. Bregar je 13 sekund pred koncem zahteval minuto odmora in pripravil strategijo za zadnji napad, njegove varovanke pa ga niso dobro izpeljale, gostiteljice so onemogočile njihov poskus za zmago in osvojile "točko odrešitve".

V ljubljanski ekipi je bila najbolj učinkovita Grkinja Lamprini Tsakalou s sedmimi goli, medtem ko je Nina Zulić prispevala pet zadetkov.

Kdo gre še naprej?

Ob vodilni ekipi skupine C iz Györa in Krimu si je napredovanje zagotovil tudi Thüringer, a le pod pogojem, da branilke naslova iz Györa na drevišnjem domačem dvoboju premagajo hrvaško Podravko. Iz drugih skupin so si napredovanje zagotovili francoska Metz in Brest, črnogorska Budućnost, danska Koebenhavn in Odense, ruski Rostov-Don, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaros in norveški Kristiansand.