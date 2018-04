Risi SP odpirajo z nedeljsko tekmo proti Veliki Britaniji

Prenos vseh tekem na TV Slovenija 2 in na MMC-ju

21. april 2018 ob 14:08

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

V nedeljo se bo v Budimpešti začelo svetovno prvenstvo v hokeju na drugoligaški ravni. Na njem po lanskem izpadu iz elite nastopa tudi Slovenija, ki bo lovila prvo ali drugo mesto, ki bi pomenilo vrnitev med najboljših 16 na svetu.

Slovenija je zadnji tekmovalni test pred SP-jem opravila v četrtek na Dunaju. Na prijateljski tekmi se je pomerila s staro znanko Avstrijo, severni sosedje so letos člani elite, in izgubila z 1:2. Slovenija je priprave tako končala z drugim porazom na treh tekmah. Premagala je Hrvaško z 12:1, izgubila pa z Madžarsko z 2:3 po podaljšku.

Selektor Kari Savolainen ima v tej reprezentančni akciji sicer veliko težav pri sestavi ekipe, saj številni najboljši igralci manjkajo bodisi zaradi poškodb ali okrevanja (med drugim Mitja Robar in kapetan na OI Jan Muršak), Žige Jegliča ni mogel uvrstiti v ekipo zaradi dopinškega prekrška in postopka, ki še ni končan, nekaj običajno ključnih članov zasedbe pa ima še klubske obveznosti. Tako bodo v slovenski ekipi za določitev ekipe čakali do zadnjega. Seveda pa ne bo niti prvega zvezdnika Anžeta Kopitarja, čeprav je njegove tekmovalne sezone v Ligi NHL že konec, a ima kapetan Los Angelesa še obveznosti onstran Atlantika.

Po drugi strani pa bo prvič med člani zaigral tudi novi veliki up slovenskega hokeja, 19-letni Jan Drozg, ki se je tik pred SP-jem vrnil po prvi sezoni v Severni Ameriki.

Urbas: Biti moramo bolj trdi pred golom

"Bilo je preveč kazni in to moramo popraviti, tako na SP-ju ne bo šlo. Smo pa bili boljši v drugi in tretji tretjini. Bilo je bolje, ne pa še zelo dobro," je tekmo z Avstrijci ocenil Savolainen. "Biti moramo bolj trdi pred tekmečevim golom," je razmišljal Jan Urbas, ki bo v tej akciji kapetan izbrane vrste.

Slovenci so se z Dunaja v petek že podali na prizorišče SP-ja v Budimpešto, kjer jih prvi nastop čaka v nedeljo ob 12.30, ko bodo tekmeci Britanci.

Na prvenstvu bo imela oslabljena Slovenija močno konkurenco. Gostitelji Madžari bodo poskušali tudi ob pomoči občinstva drugič v zgodovini priti med najboljših 16, Italija ima podobne cilje kot Slovenija, saj je lani izpadla iz elite in se želi čim prej vrniti, zelo močni pa so očitno Kazahstanci, saj so dan pred tekmo Slovenija-Avstrija slednjo premagali kar s 5:0.

Značilnost slovenskega reprezentančnega hokeja je nihanje. Slovenija je nenehno na poti med elito in drugo ligo: od leta 2001, ko si je prvič izborila sodelovanje z najmočnejšimi tekmeci na svetu, je na elitnem SP-ju igrala devetkrat, na drugoligaških SP-jih pa bo letošnji nastop osmi po letu 2001.

1. krog, nedelja ob 12.30:

VELIKA BRITANIJA - SLOVENIJA

Ob 16.00:

MADŽARSKA - KAZAHSTAN

Ob 19.30:

POLJSKA - ITALIJA

2. krog, ponedeljek ob 16.00:

SLOVENIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

ITALIJA - MADŽARSKA

Torek ob 16.00:

KAZAHSTAN - VELIKA BRITANIJA



3. krog, sreda ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

4. krog, četrtek ob 19.00:

POLJSKA - MADŽARSKA

Petek ob 16.00:

KAZAHSTAN - SLOVENIJA

Ob 19.30:

ITALIJA - VELIKA BRITANIJA

5. krog, sobota ob 12.30:

KAZAHSTAN - POLJSKA

Ob 16.00:

SLOVENIJA - ITALIJA

Ob 19.30:

MADŽARSKA - VELIKA BRITANIJA

Vse tekme slovenske reprezentance bodo v prenosu na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

M. R.