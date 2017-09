Rušilna moč Dortmunda, ki napoveduje boj za naslov

Bayern po vodstvu z 2:0 le do točke

23. september 2017 ob 10:32,

zadnji poseg: 23. september 2017 ob 20:25

München - MMC RTV SLO

Nogometaši Bayerna so v 6. krogu Bundeslige po vodstvu z 2:0 dovolili Wolfsburgu, da po 19 zaporednih porazih v Münchnu osvoji točko. Na vrhu je dortmundska Borussia, ki melje vse pred seboj.

Bavarci, ki bodo v sredo v Ligi prvakov gostovali pri Paris St. Germainu, že v prvem polčasu niso našli prave igre. Povedli so v 33. minuti, ko je z 11-metrovke zadel Robert Lewandowski. Sodnik Christian Dingert je na belo točko prestrogo pokazal, ko je Marcel Tisserand Poljaka le za sekundo držal za dres. Na 2:0 je v 42. minuti od daleč povišal Arjen Robben, žoga se je na poti v mrežo odbila od Rafinhe in spremenila smer.

Gostje so zaostanek znižali v 56. minuti, s prostega strela s 30 metrov je vratarja Svena Ulreicha, ki nadomešča poškodovanega Manuela Neuerja, presenetil Maximilian Arnold. Ulreich je žogo poskušal ustaviti samo z eno roko in napravil napako. Takoj zatem je imel veliko priložnost za 3:1 Robben, a je streljal mimo vrat.

Za prvo točko Wolfsburga v Münchnu po decembru 2001 je v 83. minuti z glavo poskrbel rezervist Daniel Didavi po lepem predložku Paula Verhägha. V igro je vstopil deset minut prej. Münchenčani so imeli še eno priložnost v 93. minuti, toda tudi Mats Hummels ni bil dovolj natančen.

"Nismo igrali tako, kot bi si želeli. Wolfsburg si je brez dvoma zaslužil točko. Bili smo prepočasni, brez intenzivnosti in premalo kompaktni. V Parizu bomo morali igrati drugače," je povedal trener Bayerna Carlo Ancelotti. Wolfsburg je po slabem začetku sezone v ponedeljek zamenjal trenerja, ekipo namesto Andriesa Jonkerja vodi Martin Schmid, ki že zadnje tri sezone ni izgubil na Allianz Areni. Marca 2016 je z Mainzem tudi zadal Bayernu zadnji domači poraz.



Aubameyang s hat-trickom na vrh lestvice strelcev

Na sobotni večerni tekmi je dortmundska Borussia na stadionu Westfalen razbila Borussio iz Mönchengladbacha s 6:1. Črno-rumeni so v sijajni formi, tekemce meljejo kot za šalo in po petih letih prevlade Bayerna se znova obeta zelo zanimiv boj za naslov.

Pred 81.360 gledalci so gostitelji povedli v 28. minuti, ko je Pierre-Emerick Aubameyang z desne strani podal pred vrata, kjer je Maximilian Philipp z volejem z desno nogo zabil žogo pod prečko. Napadalec Dortmundčanov je bil na pravem mestu tudi deset minut zatem, ko je z levico poslal žogo v mrežo po katastrofalni napaki Matthiasa Ginterja, ki je žogo poslal naravnost do Mahmouda Dahouda. Tik pred odmorom je na 3:0 povišal Aubameyang, ki se je razigral v drugem polčasu, ko je zadel še dvakrat. Gabonec je z osmimi goli zdaj najboljši strelec Bundeslige.

Bürki klonil prvič v letošnjem prvenstvu

Edini zadetek za Borussio iz Mönchengladbacha je dosegel Lars Stindl v 66. minuti. To je bil prvi gol, ki ga je prejel vratar Roman Bürki v letošnjem prvenstvu, uvodnih 515 minut je bil nepremagan.



6. krog:

BAYERN - WOLFSBURG 2:2 (2:0)

Lewandowski 33./11-m, Robben 42.; Arnold 56., Didavi 83.

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha, Rudy, Vidal (63./Tolisso), Robben (85./James Rodriguez), Müller, Ribery (86./Coman), Lewandowski.

Wolfsburg: Casteels, Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Itter, Camacho (73./Didavi), Guilavogui, Arnold, William (46./Blaszczykowski), Malli, Origi (85./Bazoer).

Sodnik: Christian Dingert

RB LEIPZIG - EINTRACHT 2:1 (1:0)

Augustin 28., Werner 67.; Rebić 77.

Kampl ni bil v kadru Leipziga.



HOFFENHEIM - SCHALKE 2:0 (1:0)

Geiger 13., Rupp 94.



WERDER - FREIBURG 0:0



MAINZ - HERTHA 1:0 (0:0)

De Blasis 54./11-m

RK: Ibišević 90./Hertha



STUTTGART - AUGSBURG 0:0

BORUSSIA (D) - BORUSSIA (M) 6:1 (3:0)

Philipp 28., 38., Aubameyang 45., 49., 62., Weigl 79.; Stindl 66.

Borussia (D): Bürki, Piszczek (69./Zagadou), Sokratis (83./Bartra), Toprak, Toljan, Weigl, Götze, Dahoud, Pulišić (63./Kagava), Aubameyang, Philipp.

Borussia (M): Sippel, Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt, Kramer (75./Hofmann), Zakaria, Johnson (72./Herrmann), Hazard, Stindl, Raffael (61./Cuisance).

Sodnik: Manuel Gräfe

Nedelja ob 15.30:

HANNOVER - KÖLN



Ob 18.00:

BAYER LEVERKUSEN - HAMBURGER SV

Lestvica: BORUSSIA (D) 6 5 1 0 19:1 16 HOFFENHEIM 6 4 2 0 11:5 14 BAYERN 6 4 1 1 14:5 13 AUGSBURG 6 3 2 1 8:4 11 HANNOVER 5 3 2 0 6:2 11 LEIPZIG 6 3 1 2 10:7 10 SCHALKE 6 3 0 3 7:8 9 HERTHA 6 2 2 2 6:6 8 BORUSSIA (M) 6 2 2 2 8:11 8 EINTRACHT 6 2 1 3 4:5 7 STUTTGART 6 2 1 3 3:7 7 WOLFSBURG 6 1 3 2 5:8 6 MAINZ 6 2 0 4 6:10 6 HAMBURGER SV 5 2 0 3 4:8 6 BAYER LEVERKUSEN 5 1 1 3 9:10 4 FREIBURG 6 0 4 2 2:9 4 WERDER 6 0 3 3 3:7 3 KÖLN 5 0 0 5 1:13 0

M. R., A. G.