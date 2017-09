Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! James Rodriguez (levo) je v 29. minuti povišal vodstvo Bayerna na 0:2. Foto: Reuters Robert Lewandowski je z 11-metrovke načel mrežo Schalkeja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schalke nemočen proti razigranim Bavarcem - imenitna predstava Jamesa

Poraz Leipziga v Augsburgu

19. september 2017 ob 23:41

Gelsenkirchen - MMC RTV SLO

James Rodriguez je blestel v Gelsenkirchnu. Bayern je s precej premešano zasedbo gladko odpravil Schalke (0:3) in potrdil dvig forme v zadnjem tednu.

Carlo Ancelotti je ostal brez Manuela Neuerja do januarja, odlični vratar je moral na drugo operacijo levega stopala in v jesenskem delu ne bo več igral. Na Veltins Areni ga je zelo uspešno nadomestil Sven Ulreich, ki se je izkazal. Arjen Robben je manjkal zaradi gripe, Franck Ribery pa je vseh 90 minut sedel na klopi.

Pričakovanja pred derbijem 5. kroga Bundeslige so bila velika pri gostiteljih. Domenico Tedesco je poskrbel za novo evforijo v rudarskem mestu, tri zmage iz uvodnih štirih tekem so poskrbele za sijajno vzdušje, zbralo se je kar 62.271 gledalcev, od tega prek 6.000 iz Munchna.

V 8. minuti je Sebastian Rudy z močnim strelom z 20 metrov ogrel dlani Ralpha Fährmanna, a tudi gostitelji niso bili brez priložnosti. V 22. minuti je Amine Harit zatresel mrežo, vendar je bil pred tem Bastian Oczipka v prepovedanem položaju in stranski sodnik je takoj dvignil zastavico.

James priigral najstrožjo kazen in zadel za 0:2

V naslednjem napadu je Bayern povedel. James je z leve strani prodrl v kazenski prostor in skušal podati pred vrata, branilec Naldo je posredoval z drsečim štartom, žoga se je od njegove noge odbila v iztegnjeno roko. Posredoval je videosodnik in glavni sodnik Marco Fritz je pokazal na belo točko. Robert Lewandowski je rutinirano poslal Fährmanna v napačno smer. Glasni protesti igralcev in strokovnega vodstva Schalkeja niso pomagali.

Pet minut zatem je Nabil Bentaleb zelo slabo izvedel podajo iz avta, Thomas Müller je prestregel žogo, Corentin Tolisso pa je v kazenskem prostoru zaposlil osamljenega Jamesa. Kolumbijec si je žogo naravnal na levico in jo tik ob vratnici poslal v mrežo. Po pol ure igre je Daniel Caligiuri skoraj znižal, a je Ulreich uspel žogo izbiti z golove črte.

Volej Vidala za piko na i

Na začetku drugega polčasa je Müller z glavo stresel vratnico. Najlepšo priložnost za znižanje je imel napadalec Guido Burgstaller v 66. minuti, ko je prišel sam pred Ulreicha, a je vratar Bavarcev sijajno posredoval z nogo. Četrt ure pred koncem je najboljši igralec tekme James po dolgi kombinaciji hitrih podaj dvignil žogo prek obrambnih igralcev Schalkeja, rezervist Arturo Vidal se je izognil prepovedanemu položaju in z volejem z desetih metrov zabil žogo pod prečko. James je bil blizu drugega ztadetka dve minuti pred koncem, vendar se je izkazal Fährmann.

Rdeči biki razglašeni v Augsburgu

Augsburg je presenetljivo premagal RB Leipzig z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Michael Gregoritsch že v 4. minuti po protinapadu, podal je Alfred Finnbogason. Pri rdečih bikih je trener Ralph Hasenhüttl premešal začetno postavo, le Timo Werner in Kevin Kampl sta ostala v primerjevi s sobotno tekmo proti Borussii iz Mönchengladbacha (2:2).

Leipzig je razočaral, priigral si je malo priložnosti, v drugem polčasu je poskušal s streli od daleč, a ni uspel izenačiti.

5. krog:

BORUSSIA (M) - STUTTGART 2:0 (0:0)

Raffael 57., 74./11-m

SCHALKE - BAYERN 0:3 (0:2)

Lewandowski 25./11-m, Rodriguez 29., Vidal 75.



Schalke: Fährmann, Kehrer, Naldo, Nastasić, Caligiuri, McKennie (57./Embolo), Bentaleb, Oczipka, Goretzka, Harit (46./Konpoljanka), Burgstaller (78./Di Santo).

Bayern: Ulreich, Kimmich, Javi Martinez (76./Hummels), Süle, Rafinha, Rudy, Tolisso (69./Vidal), James Rodriguez, Müller, Coman, Lewandowski (65./Thiago).

Sodnik: Marco Fritz



AUGSBURG - RB LEIPZIG 1:0 (1:0)

Gregoritsch 4.

Kampl (Leipzig) je igral vso tekmo.

WOLFSBURG - WERDER 1:1 (1:0)

Origi 28.; Bartels 56.

Sreda ob 18.30:

KÖLN - EINTRACHT

(Maroh)

Ob 20.30:

HERTHA - BAYER LEVERKUSEN

FREIBURG - HANNOVER

HAMBURGER SV - BORUSSIA (D)

MAINZ - HOFFENHEIM

Lestvica:

BAYERN 5 4 0 1 12:3 12 BORUSSIA (D) 4 3 1 0 10:0 10 AUGSBURG 5 3 1 1 8:4 10 HANNOVER 4 3 1 0 5:1 10 SCHALKE 5 3 0 2 7:6 9 HOFFENHEIM 4 2 2 0 6:3 8 BORUSSIA (M) 5 2 2 1 7:5 8 LEIPZIG 5 2 1 2 8:6 7 HAMBURGER SV 4 2 0 2 4:5 6 STUTTGART 5 2 0 3 3:7 6 HERTHA 4 1 2 1 4:4 5 WOLFSBURG 5 1 2 2 3:6 5 BAYER LEVERKUSEN 4 1 1 2 8:8 4 EINTRACHT 4 1 1 2 2:3 4 MAINZ 4 1 0 3 3:7 3 WERDER 5 0 2 3 3:7 2 FREIBURG 4 0 2 2 1:8 2 KÖLN 4 0 0 4 1:12 0

A. G.