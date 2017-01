Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Fernando Lllorente je zabil kar dva gola na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters Paul Clement, ki je bil imenovan za trenerja Swanseaja 3. januarja letos, se z varovanci veseli velike zmage nad Liverpoolom. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Senzacija na Anfieldu - Liverpoolu boleč poraz zadal Swansea

Po 25 tekmah poraz Liverpoola na Anfieldu

21. januar 2017 ob 15:50

Že na začetku 22. kroga Premier lige se je zgodilo presenečenje - zadnjeuvrščeni Swansea je Liverpoolu zadal boleč poraz (2:3) v boju za osvojitev angleškega prvenstva.

Navijači so videli izenačeno igro, domači so imeli občutno več žogo v svoji posesti (74 odstotkov), Swansea pa se je osredotočil na čvrsto obrambo in čakal na priložnosti iz protinapadov.

To je ekipi Swanseaja tudi uspelo že na začetku drugega polčasa, ko so na Anfieldu povedli s kar dvema zadetkoma prednosti (0:2). Domače navijače je dvakrat utišal Fernando Llorente - Španec se je po predložku iz kota dokopal do žoge in zatresel gol iz neposredne bližine v 48. minuti. Drugo akcijo je Swansea začel iz protinapada, po odlični podaji z leve strani Thomasa Carrolla je Llorente skočil in zabil z glavo.

Liverpool je z golom hitro odgovoril. V 55. minuti je po prelepi podaji Jamesa Milnerja z glavo v spodnji levi kot natančno meril Roberto Firmino, drugega pa je zabil po podaji Georginia Wijnalduma - žogo je ustavil s prsmi in nato z levico matiral vratarja Swanseaja.

Swansea je 15 minut pred koncem izkoristil še eno priložnost iz protinapada - vratar Liverpoola ni mogel ubraniti močnega udarca Gylfija Sigurdssona, ki je z levico natančno meril v spodnji desni kot.

Menedžer Liverpoola Jürgen Klopp je po porazu povedal: "Vrnili smo se in igrali smo zelo dobro, najbolj razočarajoči trenutek je bil tretji gol. Nimam pojasnila za to."

Liverpool za vodilnim moštvom Premier lige Chelseajem (v nedeljo ga čaka tekma proti Hull Cityju) zaostaja za sedem točk.

Angleško prvenstvo, 22. krog:

LIVERPOOL - SWANSEA 2:3 (0:0)

Firmino 55., 69.; Llorente 48., 53., Sigurdsson 74.



Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - WATFORD

CRYSTAL PALACE - EVERTON

MIDDLESBROUGH - WEST HAM

STOKE CITY - MANCHESTER UNITED

WEST BROMWICH - SUNDERLAND

Ob 18.30:

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM

Nedelja ob 13.00:

SOUTHAMPTON - LEICESTER

Ob 15.15:

ARSENAL - BURNLEY

Ob 17.30:

CHELSEA - HULL CITY

Lestvica: CHELSEA 21 17 1 3 45:15 52 TOTTENHAM 21 13 6 2 43:14 45 LIVERPOOL 22 13 6 3 51:27 45 ARSENAL 21 13 5 3 48:22 44 MANCHESTER CITY 21 13 3 5 41:26 42 MANCHESTER UTD. 21 11 7 3 32:20 40 EVERTON 21 9 6 6 32:23 33 WEST BROMWICH 21 8 5 8 28:28 29 STOKE CITY 21 7 6 8 27:33 27 BURNLEY 21 8 2 11 23:31 26 BOURNEMOUTH 21 7 4 10 30:37 25 WEST HAM 21 7 4 10 26:35 25 SOUTHAMPTON 21 6 6 9 19:26 24 WATFORD 21 6 5 10 23:36 23 LEICESTER 21 5 6 10 24:34 21 MIDDLESBROUGH 21 4 8 9 17:22 20 SWANSEA 22 5 3 14 26:51 18 CRYSTAL PALACE 21 4 4 13 30:40 16 HULL CITY 21 4 4 13 20:45 16 SUNDERLAND 21 4 3 14 20:40 15

D. S.