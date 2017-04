Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Damir Skomina, ki je sodil četrtfinalno tekmo Lige prvakov med Monacom in dortmundsko Borussio, je tudi med izbranci za Pokal konfederacij. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Skomina s pomočnikoma na Pokal konfederacij

Uvodna tekma 17. junija v St. Peterburgu

27. april 2017 ob 18:48

Moskva - MMC RTV SLO

Dva meseca pred začetkom Pokala konfederacij v Rusiji je Fifa razkrila imena 36 sodnikov iz šestih konfederacij. Med njimi je tudi Damir Skomina, ki bo sodil z rojakoma Juretom Praprotnikom in Robertom Vukanom.

Fifa je v sporočilu za javnost zapisala, da so sodniki priprave oddelali pod nadzorom predsednika Fifinega sodniškega odbora Pierlugija Colline in vodje sodnikov pri Fifi Massima Busacce.

"Ti sodniki so vsi potencialni kandidati za SP v Rusiji, Fifin turnir, kot je Pokal konfederacij, je ključ do njihove priprave. Prepričani smo, da bodo pokazali kvaliteto, ki jo iščemo," je povedal Collina.

Pokal konfederacij bodo gostili Kazan, Moskva, Sankt Peterburg in Soči gostili med 17. junijem in 2. julijem 2017. V skupini A bodo na generalki za svetovno prvenstvo 2018 igrale Portugalska, Rusija, Mehika in Nova Zelandija, v skupini B pa Nemčija, Čile, Avstralija in Kamerun.

Na uvodni tekmi bodo Rusi 17. junija v St. Peterburgu gostili Novo Zelandijo. Finale bo v nedeljo, 2. julija, ob 21.00 v St. Peterburgu.

