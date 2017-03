Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Jan Grebenc je dosegel pet golov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slab uvod v Berlinu usoden za rokometaše Ribnice

Peti zaporedni poraz

26. marec 2017 ob 20:18

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Rokometaši Rika Ribnice so v Berlinu izgubili proti Füchseju (30:38). To je peti poraz Ribničanov v evropskem pokalu EHF.

Za izbrance Roberta Beguša je bil odločilen slab uvod - napake Ribničanov so izkušeni Nemci pridoma izkoristili, v deseti minuti so si priigrali šest golov prednosti (2:8).

Začetek drugega polčasa je bil preslikava prvega. Berlinski lisjaki so namreč Ribničanom že v deveti minuti nadaljevanja ušli na sedem golov (17:24), dve minuti kasneje na osem (19:27), najvišji primanjkljaj v nemški prestolnici pa so si Begušovi varovanci pridelali v 57. minuti, ko so zaostali za deset golov (26:36).

V ribniški zasedbi je bil najbolj učinkovit Jan Grebenc s sedmimi goli, njegov klubski in reprezentančni soigralec Nik Henigman pa je prispeval pet zadetkov.

Rokometni klub iz Ribnice, ki prvič nastopa na veliki mednarodni sceni, ostaja na dnu lestvice. Na dosedanjih petih tekmah so po dvakrat izgubili z berlinskim Füchsejem in francoskim Saint-Raphaelom, enkrat pa z zadnjim tekmecem v tem tekmovanju - danskim Gudmejem.

Pokal EHF, skupina A, 5. krog:



FÜCHSE BERLIN - RIKO RIBNICA

38:30 (18:14)

Füchse Berlin: Zachrison 9, Elisson 6, Wiede 5, Kozina 4, Nenadić, Fäth, Lindberg in Struck po 3, Plaza Jimenez in Simak po 1, Reissky, Heinevetter, Stochl, Gojun, Tönnesen

Riko Ribnica: Grebenc 7, Henigman 5, Skušek in Kulenović po 4, Kovačič in Setnikar po 3, Fink 2, Kljun in Nosan po 1, Klarič, Perovšek, Košmrlj, Knavs, Pucelj, Pahulje.

Sedemmetrovke: 4/6; 4/5

Izključitve: 14 min; 12 min

GUDME (DAN) - SAINT RAPHAEL (FRA)

28:32 (15:17)



Vrstni red: Füchse Berlin 10, Saint Raphael 6, Gudme 4, Riko Ribnica brez točk.

D. S.