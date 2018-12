Slaba novica za Liverpool: sodi Skomina

Tekma bo v torek ob 21.00

9. december 2018 ob 16:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Najtežje pričakovano tekmo zadnjega kroga skupinskega dela Lige prvakov med Liverpoolom in Napolijem bo sodil slovenski sodnik Damir Skomina.

Pomagali mu bodo Jure Praprotnik, Robert Vukan, Slavko Vinčić in Matej Jug.

Skomina, ki ga je ta teden Mednarodna zveza za nogometno zgodovino in statistiko postavila na osmo mesto najboljših sodnikov leta, je angleškim klubom sodil na 42 tekmah. Zmagali so desetkrat, sedemkrat je bil remi, 17-krat pa so Angleži izgubili.

Zanimivo, da je Liverpool izgubil vse štiri obračune, na katerih je bil Skomina glavni delivec pravice. Med njimi sta tudi poraza proti Fiorentini leta 2009 in letošnji v polfinalu Lige prvakov proti Romi (4:2). Italijani so bili po tej tekmi ogorčeni nad sojenjem, saj naj bi jih Skomina oškodoval za enajstmetrovko in tako preprečil lov za Angleži, ki so na prvi tekmi slavili s 5:2.

Precej drugačno razmerje ima Skomina z italijanskimi klubi. Ko je on sodil tekme, so Italijani zmagali 14-krat, petkrat remizirali in osemkrat izgubili. Napoli je s Skomino kot glavnim sodnikom dobil tri od štirih tekem, med drugim tudi proti Manchester Cityju novembra 2011 (2:1) in Šahtarju v prejšnji sezoni (3:0).

Liverpool ob pričakovani zmagi PSG-ja v Beogradu proti Crveni zvezdi za napredovanje potrebuje zmago z dvema goloma razlike ali zmago z 1:0. Obe tekmi bosta v torek ob 21.00.

