Slovenci polnijo baterije, Vujović zahteva "mobilizacijo"

Igrati za reprezentanco pomeni motivacijo, željo in borbenost

21. januar 2018 ob 18:03,

zadnji poseg: 21. januar 2018 ob 18:19

Varaždin - MMC RTV SLO

Slovenski rokometaši na evropskem prvenstvu v nedeljo niso počivali, ampak dvakrat trenirali. "Malo smo dvignili vzdušje, naš cilj je, da dobimo obe tekmi," je napovedal selektor Veselin Vujović.

Vujović poudarja, da kljub izgubljeni tekmi z Dansko in le minimalnim možnostim za polfinale ni časa za kakšno malodušje. "Po tekmi z Dansko sem ugotovil, da se mi je ekipa malo čustveno izpraznila. Še vedno obstajajo kalkulacije, po katerih smo lahko drugi. Res je, da ne odločamo več sami o sebi, ampak tudi Srbija ni, pa se je uvrstila v drugi del," pravi Vujović.

Če nas ljudje prihajajo spodbujat, lahko damo tudi mi vse od sebe

"Igralcem sem rekel, da me malo spominjajo na avtomobile, ki jim manjka bencina, zato sem jih peljal na črpalko, da jih napolnim. Igrati za reprezentanco pomeni motivacijo, željo in borbenost. Drugi način ne obstaja. Nihče ljudi iz Ajdovščine, Kopra ali Ormoža ne sili v to, da prihajajo sem navijat, a prihajajo. Torej, če ljudje prihajajo tako od daleč, potem lahko damo tudi mi vse od sebe. To je osnova, na kateri moramo delati," razmišlja Vujović.

Peto mesto bi bil dober rezultat

Vujović nadaljuje, da se je vredno boriti do konca in mogoče osvojiti 5. mesto, ki bi prineslo neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji in na Danskem. "Zakaj ne bi osvojili 5. ali 6. mesta, pa se izognemo dodatnim kvalifikacijam za svetovno prvenstvo junija. Vsako leto se "mučimo" v tisti vročini. Peto mesto bi bil v takšnih okoliščinah dober rezultat, medtem ko bi bil polfinale čudež. A ti se redko dogajajo. Mi smo imeli en čudež že lani v Franciji, zato ga ne moremo spet pričakovati. Nekaj moramo napraviti, četudi na mišice. Ne bom govoril o tem, kdo nam manjka. So najboljši, ki jih v tem trenutku premoremo. Tisti, ki so dobili priložnost, jo morajo izkoristiti. Naredil bom dve menjavi, a se bom odločil v ponedeljek. Razumeti moramo, da moramo Evropi in svetu dokazati, da smo resna reprezentanca. Stalno govorimo o cilju Tokio 2020, a v to moramo sami verjeti. Moramo dozoreti kot ekipa, ki je pripravljena za medaljo. Ne moremo reči, da gremo v Tokio po medaljo, potem pa končamo enajsti. Tako to ne gre. Če greš, greš in tam umreš," je bil slikovit Vujović.

Verdinek: Čakamo na zmage za boljše vzdušje

Eden tistih, ki so nepričakovano dobili priložnost na tem prvenstvu, je Matic Verdinek, ki je zamenjal poškodovanega Nika Medveda. "Vskočil sem zadnji trenutek, tako da se še lovim. Mislim, da so me dobro sprejeli. Čakamo na zmage, da bo malo boljše vzdušje, sicer pa se počutim v redu. Upajmo na najboljše, napadamo dve zmagi, videli pa bomo, kako se bo končalo," pravi 23-letni rokometaš na levem krilu.

Slovence v ponedeljek čaka še dan "počitka", v torek ob 18.15 pa tekma s Španijo.

V spodnji galeriji si oglejte še nekaj utrinkov z nedeljskega popoldanskega treninga v Varaždinu.

Iz Varaždina Aleš Vozel, @vozela1