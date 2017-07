Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Gal Marguč, sicer član Celja, je dosegel enajst golov. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Mladi Slovenci remizirali s Francozi Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Slovenci v Alžiru boljši tudi od Egipta

V ponedeljek ob 11.00 s Švedi

22. julij 2017 ob 22:58

Alžir - MMC RTV SLO

Slovenska rokometna reprezentanca do 21 let je na svetovnem prvenstvu v Alžiru še tretjič zmagala. Tokrat je z 28:23 padel Egipt.

Slovenci so velik korak k zmagi naredili že v prvem polčasu, ki so ga dobili z 18:12. Varovanci Saše Praprotnika so v drugem delu nadaljevali prepričljivo in tekmo mirno pripeljali do konca. Z 11 goli se je izkazal Gal Marguč.

Slovenija tako po štirih krogih ostaja na vrhu skupine B. V ponedeljek jo čaka še zadnja tekma skupinskega dela proti Švedski, nato pa v sredo obračun osmine finala.

SLOVENIJA - EGIPT 28:23 (18:12)

Marguč 11, Cvetko in Kotar po 3.



Ponedeljek ob 11.00:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA



Že odigrano:

FRANCIJA - SLOVENIJA 22:22 (12:12)

SLOVENIJA - KATAR 31:23 (15:13)

SLOVENIJA - DANSKA 33:30 (15:11)



Vrstni red: Slovenija in Francija 7, Danska 4, Švedska 2, Egipt in Katar 0 točk.

Prvi štirje se uvrstijo v osmino finala.

