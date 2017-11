Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Slovenke se veselijo prve zmage v kvalifikacijah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Slovenke Ferskim otokom zabile pet golov

6. aprila proti Islandiji

24. november 2017 ob 17:53

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v 3. krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 v skupini 5 v Ajdovščini premagala Ferske otoke s 5:0 (4:0).

Slovenke so premoč prvič potrdile v 7. minuti, ko je iz bližine zadela Lara Prašnikar. Prašnikarjeva se je nato še dvakrat vpisala med strelke, in sicer v 36. in 87. minuti. Vmes pa sta zadeli še Sara Agrež (29.) in Špela Rozmarič (40.). Poleg tega sta Mateja Zver in Dominika Čonč stresli še okvir vrat.

Selektor Damir Rob je tekmo začel z Zalo Meršnik, Špela Rozmarič, Saro Agrež, Ano Milovič, Matejo Zver, Dominiko Čonč, Laro Prašnikar, Kajo Korošec, Barbaro Kralj, Kajo Eržen in Saro Makovec. V drugem polčasu so priložnost dobile še Špela Kolbl, Adrijana Mori in Urška Bratuša.

V kvalifikacijah igrajo reprezentance v sedmih skupinah. Na SP se bodo neposredno uvrstile zmagovalke skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije.

Slovenija je v skupini 5 po treh krogih na četrtem mestu. Ima eno zmago (tri točke). Pred njo so Nemčija, Češka in Islandija, s katero se bo Slovenija pomerila 6. aprila.

A. V.