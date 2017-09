Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Slovenska kajakaška ekipa v sestavi Peter Kauzer (na fotografiji), Martin Srabotnik in Žan Jakše je v Pauju osvojila bronasto kolajno na ekipni tekmi. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Slovenski kajakaši bronasti na SP-ju v Pauju

26. september 2017 ob 11:47

Pau - MMC RTV SLO, STA

Slovenska kajakaška ekipa v sestavi Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Žan Jakše je na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Pauu osvojila bronasto kolajno na ekipni tekmi.

Zmagala je češka ekipa pred francosko, vsa tri moštva pa so kolajne osvojila ob dotiku in dveh kazenskih sekundah.

V akciji so bili tudi slovenski kanuisti. Benjamin Savšek, Luka Božič in Anže Berčič so v moštveni vožnji osvojili peto mesto. Čeprav so bili najprej četrti, nato po protestu slovenske ekipe napredovali na drugo mesto, pa so po protestu še nemške ekipe nazadovali na peto.

Slovenci so imeli v cilju najprej en dotik, dodatni dve kazenski sekundi sta jih uvrstili na četrto mesto. Po protestu vodje slovenske ekipe Jerneja Abramiča, so Slovencem sodniki dvojko izbrisali, čas pa je bil dovolj dober za drugo mesto. A se je scenarij nekaj minut zatem znova spremenil, protest je vložila še nemška ekipa, sodniki so dodatni dve sekundi prisodili Francozom in Slovencem, s čimer so Božič, Savšek in Berčič padli na končno in s tem uradno peto mesto. Zmagali so Slovaki pred Britanci in Francozi.

Kajakašice Urša Kragelj, Eva Terčelj in Ajda Novak so s 16 kazenskimi sekundami pristale izven prve deseterice.

Popoldne bodo ekipne vožnje opravili še v neolimpijski disciplini spust. Za slovensko kanuistično ekipo bodo veslali Simon Hočevar, Blaž Cof in Luka Žganjar, za kajakaško pa Nejc Žnidarčič, Simon Oven in Anže Urankar.

