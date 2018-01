SP v poletih: V teku prva serija za trening

Prenos kvalifikacij na TV SLO 2 in MMC TV

18. januar 2018 ob 10:45,

zadnji poseg: 18. januar 2018 ob 13:41

Oberstdorf - MMC RTV SLO

Letalnica Heinija Klopferja v Oberstdorfu je pripravljena na začetek 25. svetovnega prvenstva v poletih. Na Bavarskem zlato kolajno s Kulma izpred dveh let brani Peter Prevc.

Šestič se letalci za naslov svetovnega prvaka merijo v Oberstdorfu, prvič na prenovljeni nemški velikanki, ki ima zdaj z Andreasom Wellingerjem rekord pri 238,0 m. Lani je obe tekmi svetovnega pokala tu dobil Stefan Kraft, sicer pa so v vlogi prvih favoritov norveški letalci, kar so dokazali prejšnji teden z dvojno zmago na Kulmu. Prav v Avstriji, kjer je tudi letos dobro nastopil in osvojil šesto mesto, kar je najboljši izid sezone, je Peter Prevc kot drugi Slovenec po Robertu Kranjcu (Vikersund 2012) leta 2016 postal svetovni prvak. Drugi je bil pred dvema letoma Kenneth Gangnes, ki ga zaradi poškodbe tokrat ni, tretji pa Kraft. Zlato bodo na ekipni tekmi branili Norvežani.

Zaradi Petrovega zlata, s čimer je priboril dodatno kvoto, bo Slovenija lahko na posamični tekmi nastopila s petimi skakalci. Goran Janus je v ekipo za Oberstdorf uvrstil šest orlov, po dveh treningih pa bo eden izpadel iz ekipe. Ob Petru bodo leteli še njegov brat Domen, Anže Semenič, Tilen Bartol, Žiga Jelar in Jernej Damjan. Na Kulmu so prav vsi dokazali, da so dobri letalci. Damjan je bil sicer diskvalificiran, sicer bi bil celo peti. Štartna lista je sestavljena glede na seštevek poletov, na njej pa so letalci iz 16 držav.

V Oberstdorfu sta najprej na sporedu dve seriji za trening. Prva se je začela ob 13.40. Ob 16.00 sledijo kvalifikacije, ki jih boste v neposrednem prenosu lahko spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

V petek in v soboto sta predvideni po dve seriji posamične tekme. Obakrat se bo začelo ob 16.00. V nedeljo bo še ekipna preizkušnja.

Tilen Jamnik