Štirje goli Fiorentine po vstopu Josipa Iličića

Interjev razpad sistema v drugem polčasu

23. april 2017 ob 11:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Inter je prvič po maju 2013 dobil pet golov, potem ko ga je v 33. krogu italijanskega prvenstva Fiorentina po preobratu premagala s 5:4.

Ob polčasu je bilo 1:2, nato so nastopile črne Interjeve minute. Po vstopu Josipa Iličića (bil je med najbolje ocenjenimi igralci) v igro (58.) so Davide Astori (po kotu je zadel z glavo), Matias Vecino (pobegnil je Interjevi obrambi in natančno meril s petnajstih metrov) dvakrat Khouma Babacar (pri drugem je bil v prepovedanem položaju) med 63. in 79. minuto rešetali mrežo Samirja Handanovića, ki je sicer v 51. minuti obranil enajstmetrovko Bernardeschija in nikakor ni med krivci za Interjev poraz.

"Ni veliko reči. V drugem polčasu ne vem, kaj se je zgodilo. Nič nismo mogli. V prvem polčasu smo povedli, tekmo bi lahko že odločili. V dvajsetih minutah smo nato dobili štiri zadetke. To se ne bi smelo zgoditi," je povedal kapetan Mauro Icardi, ki mu je uspel hat-trick in je z zadetkoma v 88. in 91. minuti poskrbel za razburljiv finiš.

Ko je Inter 12. marca Atalanto razbil s 7:1, je po 28 krogih Serie za tretjim mestom, ki še prinaša igranje v Ligi prvakov, Inter zaostajal šest točk, a v zadnjih petih krogih je izvlekel vsega dve točki in "narazzurri" so za Napolijem (ki ima ob tem tekmo manj) že 15 točk.

