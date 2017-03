Strachan: To je bila najboljša predstava pod mojim vodstvom

Odmevi na Škotskem po zmagi nad Slovenijo

27. marec 2017 ob 11:40

Glasgow - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaši so v Glasgowu na trenutke delovali tako nemočno, kot da bi nasproti stali Brazilci ali Nemci, in ne Škoti, ki so pred tem na zadnjih devetih tekmah premagali le Gibraltar in Malto.

Z vseh strani kritizirani selektor Gordon Strachan, ki mu je bila zmaga proti Sloveniji po slabih izidih zadnja rešilna bilka, je bil po zaključnem sodnikovem žvižgu razumljivo v sedmih nebesih. "To je bila najverjetneje najboljša predstava pod mojim vodstvom. Vse je potekalo zelo dobro. Fantje so morali biti na nivoju in so tudi bili," je povedal Strachan, ki je Škotsko prevzel januarja leta 2013.

"Vedeli smo, da moramo zmagati"

"Menim, da igraš tekme, ki jih moraš dobiti kar nekajkrat v življenju. Ta je bila izjemno pomembna. Vedeli smo, da bo pritisk ogromen. Bili smo pošteni in tega nismo skrivali. Povedali smo resnico in se z njo soočili. Zdaj sem miren, kot sem bil tudi med tekmo. Včasih si čustven, ko tvoji ekipi ne gre, kot si načrtoval. Tokrat ni bilo tako," je povedal med navijači nepriljubljeni Strachan, ki si je zdaj spet pridobil nekaj naklonjenosti.

Strachan užival v predstavi svojih varovancev

Škotska je po slabem začetku kvalifikacij ujela priključek in lahko spet sanja, da bo prihodnje leto v Rusiji. "Vse, kar lahko narediš kot selektor, je, da ukažeš igralcem, kaj morajo storiti, in upati, da bodo to naredili. Tokrat so izpolnili vsako mojo željo. Borili so se in bili stopnjo višje kot na prejšnjih tekmah," je povedal Strachan. Ob tem je dodal: "Zato sem bil miren. Kar bo, pa bo, sem si rekel. Užival sem v njihovi predstavi, tako v tehničnem kot fizičnem in psihološkem smislu. Lahko bi se končalo nesrečno, toda ne glede kaj bi se zgodilo, sem bil na fante ponosen."

Najboljši škotski debi v zgodovini

Strachan je bil posebej navdušen nad 24-letnim vezistom Celtica Stuartom Armstrongom, podajalcem za odločilni gol, ki so ga škotski mediji soglasno izbrali za igralca tekme. "To je bil najboljši debi v dresu Škotske, ki sem ga kdaj koli videl. Bil je izjemen, toda tudi drugi so naredili svoje, kar je bilo proti tako dobri in fizično močni ekipi potrebno," je povedal Strachan.

Katanec spet zapravil kredit pri navijačih

Škotska se je drugouvrščenim Slovakom približala le na dve točki zaostanka, Slovenci jim bežijo le še za točko. Strachan ima zdaj spet nekaj kredita pred nadaljevanjem kvalifikacij, popolnoma pa se je obrnilo razpoloženje v Sloveniji. Katanec, ki je oktobra po tekmah z Anglijo in Slovaško spet pridobil zaupanje javnosti, je po nedeljskem porazu vse simpatije zapravil. Zdaj lahko le upamo, da bo na ključnih tekmah septembra in oktobra (ter novembra) spet dvignil svoje varovance. Junijska tekma z Malto bi moralo biti le dobrodošlo uigravanje.

R. K.