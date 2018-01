Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 11 glasov Ocenite to novico! Aksel Lund Svindal se v družbi Kjetila Jansruda in Matthiasa Mayerja veseli 35. zmage v karieri. Foto: Reuters V superveleslalomu nimamo takih težav kot v smuku. Upam, da je Boštjanu ta rezultat spodbuda za jutri in da se bosta z Martinom dobro pripravila na novo tekmo. Boštjan čuti bolečine po padcu na treningu, a mislim, da dobro funkcionira. Včeraj je poskusil brez protibolečinskih tablet. Danes smo vedeli, da nas čaka dolg dan. Zaostanki na odsekih so bili spodbudni. Je pa sezona v superveleslalomu zelo kratka, poleg olimpijskih iger nas čakata le še dve tekmi in do konca z neko optimalno vožnjo še lahko upamo na dober rezultat. Peter Pen Norveški veteran je odlično opravil predvsem s spodnjim delom proge, kjer si je prednost nabiral iz zavoja v zavoj. Foto: Reuters VIDEO Svindal znova blestel v K... VIDEO Zmagovalna vožnja Svindal... Sorodne novice Slabi obeti za Slovence na smuku v Kitzbühelu Innerhofer dobil prvi trening smuka; Perko 33. Dodaj v

Svindal suvereno do 35. zmage v svetovnem pokalu

Kline na 20. mestu, Ćater 23.

19. januar 2018 ob 12:53,

zadnji poseg: 19. januar 2018 ob 17:56

Kitzbühel - MMC RTV SLO

Aksel Lund Svindal je v Kitzbühelu še tretjič dobil superveleslalom za svetovni pokal. Dvojno norveško zmago je z drugim mestom dopolnil Kjetil Jansrud, ki je zaostal pol sekunde.

Norveški veteran je odlično opravil predvsem s spodnjim delom proge, kjer si je prednost nabiral iz zavoja v zavoj. Zanj je to že 35. zmaga v svetovnem pokalu, šestnajsta v superveleslalomu, tretja v sezoni in tretja na superveleslalomih v Kitzbühelu, s čimer je postal drugi najuspešnejši superveleslalomist na tem avstrijskem prizorišču, pred njim je le domačin Hermann Maier, ki je osvojil pet zmag v tej disciplini na Petelinjem grebenu.

Veliko manjše razlike so bile v boju za 2. mesto, saj je drugega Kjetila Jansruda, tretjega Matthiasa Mayerja in četrtega Hannesa Reichelta ločilo vsega sedem stotink sekunde.

Na štartu so bili štirje Slovenci. Najboljši Slovenec je bil Boštjan Kline na 20. mestu, Martin Čater je zasedel 23. mesto, Klemen Kosi (39.) in Tilen Debelak (47.) sta ostala brez točk.

Cilj prestavili višje na progi

Organizatorji so imeli v zadnjih dneh kar nekaj preglavic z vremenom, saj so morali odstranjevati novozapadli sneg, tekma se je tako začela s poldrugo uro zamude. Tudi start in cilj sta bila spremenjena. Zaradi težavnih razmer je bil superveleslalom pomaknjen nekoliko višje, tako da se tekma ni končala v ciljni areni, ampak je bil cilj prestavljen višje na progi.

"Ta superveleslalom je bolj smiseln kot tisti, ki ga navadno vozimo v spodnjem delu smukaške proge. Dolg je minuto in pol, kar je povsem dovolj za superveleslalom. Vemo, da se v Kitzbühelu tekme izpeljejo v vseh mogočih scenarijih, in na to smo poskušali biti pripravljeni. Začelo se je dobro," je povedal po tekmi Peter Pen, glavni trener slovenske vrste v hitrih disciplinah.

Ocenil je tudi nastope svojih varovancev: "Kar zadeva rezultata naših dveh najboljših, sta v drugem sektorju imela prevelik zaostanek, da bi lahko prišla višje. Boštjan je v srednjem in spodnjem delu smučal hitro, material je bil pravi. Martin je dosegel dober rezultat, a v igri je bilo več. Imel je tudi nekaj smole, pred njim je bil na sporedu premor zaradi televizije, ki je bil dolg kar štiri minute, in pri takem sneženju se to na ravnem odseku proge kar pozna. Tekma se je nato zaustavila tudi pred Kosijem, pri Tilnu pa razmere preprosto niso dopuščale veliko. Na ravnino je prišel s 17. najvišjo hitrostjo, a je na cesti izgubil celo sekundo. A to so stvari, ki jih želim le omeniti, to ni iskanje izgovorov."



Svindal: Olimpijske igre imajo velik problem

Svindal se pridružuje mnenju, da so olimpijske igre v veliki krizi. "Organizacijo so zavrnili na Tirolskem, na Bavarskem in tudi v Oslu. Če taki kraji rečejo igram ne, potem nekaj ni v redu," je v intervjuju za časnik Tiroler Tageszeitung povedal dvakratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala.

"A igre imajo velik problem. Pri tem ne gre za šport, ki je v programu iger. S športom je vse v redu. Zanimanje ljudi in medijev je veliko, a očitno gre za druge stvari," je še dejal Norvežan. Tudi on je med tistimi, ki kritizirajo izbor prirediteljev iger, saj si namesto prizorišč, kot so Soči 2014, Pjongčang 2018 ali pa Peking 2022 želi igre v krajih z veliko tradicijo v zimskih športih.

"Osebno s Pjongčangom nimam težav, a Mok je igre začel prirejati v krajih, kjer za to ni nobenih temeljev. Tega ne razumem in zame to nima nobenega smisla," je prepričan norveški as.

V soboto ob 11.30 se bo v Kitzbühelu začel najprestižnejši smuk v svetovnem pokalu. V nedeljo bo na tem prizorišču še slalom.

Končni vrstni red: 1. A.-L. SVINDAL NOR 1:30,72 2. K. JANSRUD NOR +0,50 3. M. MAYER AVT 0,56 4. H. REICHELT AVT 0,57 5. A. THEAUX FRA 0,70 6. B. FEUZ ŠVI 0,83 7. P. FILL ITA 0,92 8. A. SANDER NEM 1,13 9. B. GIEZENDANNER FRA 1,21 10. V. KRIECHMAYR AVT 1,29 ... 20. B. KLINE SLO 1,73 23. M. ČATER SLO 2,27 39. K. KOSI SLO 3,89 47. T. DEBELAK SLO 4,80

Skupni vrstni red (23/37): 1. M. HIRSCHER AVT 974 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 800 3. K. JANSRUD NOR 639 4. A. L. SVINDAL NOR 634 5. A. PINTURAULT FRA 588 6. M. MAYER AVT 470 7. B. FEUZ ŠVI 456 8. A. MYHRER ŠVE 385 9. P. FILL ITA 377 10. D. PARIS ITA 364 ... 33. Ž. KRANJEC SLO 169 47. M. ČATER SLO 104 56. B. KLINE SLO 77 84. Š. HADALIN SLO 34 91. K. KOSI SLO 26

Superveleslalom (4/6):

1. K. JANSRUD NOR 260 točk 2. A. L. SVINDAL NOR 214 3. V. KRIECHMAYR AVT 200 4. H. REICHELT AVT 186 5. M. FRANZ AVT 172 6. M. MAYER AVT 160 7. J. FERSTL NEM 157 8. A. A. KILDE NOR 154 9. A. THEAUX FRA 147 10. P. FILL ITA 115 ... 20. B. KLINE SLO 45 24. M. ČATER SLO 33

R. K.