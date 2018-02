Thiem ni dopustil presenečenja Bedenetu

Ljubljančan še naprej brez turnirske zmage na turnirjih ATP

18. februar 2018 ob 19:04,

zadnji poseg: 18. februar 2018 ob 21:03

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

Aljaž Bedene je v finalu teniškega turnirja ATP v Buenos Airesu moral priznati premoč prvemu nosilcu in šestemu igralcu sveta, Avstrijcu Dominicu Thiemu. Po uri in pol je klonil s 6:2 in 6:4.

Najboljši slovenski tenisač je tako izgubil še tretji finale v karieri. Januarja 2015 je bil v finalu Čenaja s 6:4 in 6:3 boljši Švicar Stan Wawrinka, aprila 2017 pa v Budimpešti s 6:3 in 6:1 Francoz Lucas Pouille.

V prvem nizu je Thiem dvakrat odvzel servis Bedenetu za vodstvo s 3:2 in 5:2. Na začetku drugega niza ni izkoristil štirih priložnosti za brejk, nato pa mu je uspelo v deveti igri, po kateri je povedel s 5:4. V naslednji igri je na svoj servis izkoristil tretjo zaključno žogico za zmago, še prej pa ubranil priložnost Bedeneta za rebrejk.

Skočil bo na 43. mesto

28-letni Ljubljančan bo kljub porazu na lestvici ATP napredoval na 43. mesto in za dve mesti izboljšal do zdaj svojo najvišjo uvrstitev iz novembra 2015. S tem bo izenačil najvišjo uvrstitev med slovenskimi igralci, ki jo je julija 2013 postavil Grega Žemlja.

Štiri leta mlajši Thiem je v argentinski prestolnici dosegel svojo drugo turnirsko zmago, skupno pa deveto. Pred tem je dvakrat slavil tudi v Nici ter po enkrat v Rio de Janeiru, Stuttgartu, Gstaadu, Acapulcu in Umagu. Je pa bil Avstrijec brez turnirske zmage skoraj leto dni, nazadnje je pokal dvignil 26. februarja lani v Riu de Janeiru.

Thiem je za zmago na teniškem stadionu Guillermo Vilas prejel 97.470, Bedene pa za preboj v finale 51.355 ameriških dolarjev.

Buenos Aires, 648.180 ameriških dolarjev, pesek

Finale:

THIEM (AVT/1) - BEDENE (SLO)

6:2, 6:4



Polfinale:

THIEM (AVT/1) - MONFILS (FRA)

6:2, 6:1

BEDENE (SLO) - DELBONIS (ARG)

6:4, 2:6, 6:1

M. R.