Tottenham bo naslednjo sezono igral na Wembleyju

Lovren podpisal novo pogodbo z Liverpoolom

28. april 2017 ob 19:46

London - MMC RTV SLO

Tottenham, ki se bori za naslov angleškega prvaka, bo v prihodnji sezoni domače tekme igral na slovitem Wembleyju.

Drugi največji evropski stadion lahko sprejme 90.000 gledalcev - na stari celini je večji le Camp Nou v Barceloni s kapaciteto 99.354 gledalcev. Razlog za začasno selitev je gradnja novega stadiona londonske ekipe. Stal bo poleg legendarnega stadiona White Hart Lane, ki je bil 118 let dom Tottenhama. Novi stadion bo imel kapaciteto 61.000 gledalcev.

Pet krogov pred koncem Premier lige so izbranci Mauricia Pochettina na drugem mestu s 74 točkami in so na dobri poti, da bodo v prihodnji sezoni igrali tudi v Ligi prvakov, še vedno pa so v boju tudi za prvo mesto, ki ga trenutno s štirimi točkami več drži Chelsea.

Tottenham bo svojo zadnjo tekmo na White Hart Lineu igral 14. maja, ko bo gostil Manchester United. Gradnja novega stadiona bo stala 750 milijonov angleških funtov, v okolici pa bo na voljo 3.500 novih služb.

"To je prav posebno obdobje v zgodovini kluba. Wembley bo naš začasni dom le eno sezono, potem pa se bomo preslili na nov objekt, ki bo eden izmed najmodernejših na svetu. Gostil bo tudi tekme Lige NFL in bo ključ za rast našega kluba," je poudaril direktor Daniel Levy.

Lovren podpisal novo pogodbo z Liverpoolom

Hrvaški nogometni reprezentant Dejan Lovren je potrdil, da je z Liverpoolom podaljšal sodelovanje do leta 2021. 27-letni branilec se je rdečim pridružil leta 2014 iz Southamptona za dvajset milijonov funtov, od takrat pa je zbral 105 nastopov.

"Po mojem sem danes najsrečnejši fant na svetu. Izpolnile so se mi še ene sanje. Vedno sem si želel kar najdlje ostati pri klubu, ki ga ljubim - to pa je Liverpool," je dejal Lovren.

