Upi Philadelphie zdaj na Folesovih krilih

Ta konec tedna so v Ligi NFL na sporedu tekme konferenčnega polfinala, ko se boju za Lombardijev pokal pridružijo še najboljše štiri ekipe rednega dela sezone.

Philadelphia, ki je v rednem delu dobila kar 13 od 16 tekem, je prvi nosilec konference NFC in gosti šestopostavljeno Atlanto. A stavnice kot favorita izpostavljajo Atlanto. Falconsi se vzpenjajo v formi, kar pa je pri določitvi favorita še pomembneje, Philadelphia je do konca sezone ostala brez podajalca Carsona Wentza, ki je celo v igri za nagrado MVP. Rezervni podajalec Nick Foles bo pod velikim pritiskom.

Keenum in Kamara blestela

Drugi nosilec Minnesota bo igrala proti New Orleansu. Ekipi sta se pomerili že v prvem krogu rednega dela, kjer so Vikingi na krilih podajalca Sama Bradforda slavili z 29:19. A Bradford se je kmalu potem poškodoval, vajeti napada pa je prevzel Case Keenum, ki je presenetljivo zablestel in ekipo popeljal v končnico. Tudi Svetniki so precej spremenili obraz, saj se bodoči član Hiše slavnih Adrian Peterson ni izkazal za ustrezno rešitev. Novinec Alvin Kamara se je izkazal za odlično rešitev.

Bo New England ubranil naslov?

Branilec naslova New England se bo pomeril s Tennesseejem, ki je v uvodnem krogu končnice v gosteh presenetil Kansas City. Titansi v Foxboroughu niso zmagali vse od leta 1993, ko so domovali še v Houstonu. Patrioti so se v prostem tednu bolj ukvarjali sami s seboj in razmerjem moči v organizaciji. Tom Brady že dolgo ni le obraz ekipe, ampak celotne lige. Legendarni podajalec si je za cilj zadal še šesti naslov prvaka. Stavnice pravijo, da imajo v obračunu s Titansi kar 14 točk prednosti.

Jaguarji na prvi tekmi pojedli Jeklarje

Pittsburgh bo gostil Jacksonville, ki se je nekoliko presenetljivo uvrstil v končnico, nato pa v neatraktivni tekmi ugnal Buffalo. Na papirju so Jeklarji izraziti favoriti, a v oči bode srečanje iz 5. kroga, ko je Jacksonville slavil s 30:9. Obramba Jaguarjev je ves čas nadlegovala Bena Roethlisbergerja, ki je vrgel kar pet prestreženih podaj, od tega sta bili kar dve pretvorjeni v touchdown. Big Ben je v temačnih trenutkih celo govoril, da je o vsaki tekmi razmišljati, kot da je zadnja.

Liga NFL, končnica, konferenčni polfinale

AFC, nedelja ob 2.15:

NEW ENGLAND (1) - TENNESSEE (5)

Ob 19.05:

PITTSBURGH (2) - JACKSONVILLE (3)

NFC, sobota ob 22.35:

PHILADELPHIA (1) - ATLANTA (6)

Nedelja ob 22.40:

MINNESOTA (2) - NEW ORLEANS (4)

