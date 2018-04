Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Celjani bodo v finalu naskakovali 21. pokalno lovoriko, Novomeščani pa prvo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Vujović: Celjani so favoriti, a niso nepremagljivi Dodaj v

V finalu Pokala Slovenije Celje PL in Krka

Celjani lovijo 21. lovoriko, Novomeščani prvo

21. april 2018 ob 22:09

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Krke in Celja Pivovarne Laško so finalisti sklepnega turnirja Pokala Slovenije, ki ga gosti Ljutomer. Novomeščani so s 37:28 ugnali Jeruzalem Ormož, Celjani pa z 29:27 Koper 2013.

Obračun med Krko in Jeruzalemom je bil precej bolj izenačen, kot kaže končni izid. Ob polčasu je bilo 17:17, Ormožani pa so nato v 47. minuti povedli s 27:26.

A sledile so minute Novomeščanov, ki so med 48. in 59. minuto zaprli vse poti do svojega gola, na drugi strani pa po delnem izidu 9:0 povedli s 35:27 in razrešili vse dvome o zmagovalcu. V novomeški ekipi sta blestela Jernej Papež z devetimi in Grega Okleščen z osmimi goli, v ormoški je bil strelsko najbolj učinkovit Rok Žuran z devetimi zadetki.

Celjani vseskozi vodili

V drugem polfinalu so Celjani vseskozi vodili. Ob polčasu s 15:13, v nadaljevanju pa že s 26:20. Koprčani, ki jih vodi slovenski selektor Veselin Vujović, so do konca ublažili poraz, a zmage Celjanov niso uspeli ogroziti.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit David Razgor z osmimi goli, Matic Grošelj in Borut Mačkovšek sta jih prispevala po pet, toliko zadetkov so v koprski zasedbi dosegli Aleks Vlah, Grega Krečič in Adam Bratkovič.

POKAL SLOVENIJE



SKLEPNI TURNIR, Ljutomer



POLFINALE



KRKA - Jeruzalem Ormož

37:28 (17:17)

Krka: Tomič 1, Brajer, L. Rašo 1, Bevec 1, Didovič 5, Okleščen 8, Pršina 2, Irman 1, Jakše 5, Udovč, D. Rašo, Papež 9 (1), Kukman 1, Matko, Ban 3, Klobčar.

Jeruzalem Ormož: M. Šulek, Balent, Voljč, Čudič 4, Krasnič, Niedorfer, Žuran 9 (2), Hebar 4, T. Šulek, Kocbek 3 (1), Ozmec, Mesarič 1, Vujović 2, Rajšp, Cirar 4, Kavčič 1.





Koper 2013 - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

27:29 (13:15)

Koper 2013: Kocijančič, Postogna, Breznikar, Dolenc, Vlah 6, Krečič 4, Matijaševič, Poklar 2, Moljk 1, Rapotec 2, Smolnik, Sokolič 1, Marič 2, Sever 1, Planinc 3 (1), Bratkovič 5 (2).

Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Dobaj, Vujović, Jurečič, Malus 2, Razgor 8 (4), Suholežnik, Marguč 1, Grošelj 5, Žabič, Makuc 1, Anić 1, Dušebajev 1, Mačkovšek 5, Mlakar 4.

Tekma za 3. mesto, nedelja ob 15.00:

JERUZALEM ORMOŽ - KOPER 2013



Finale, nedelja ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - KRKA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.



DRŽAVNO PRVENSTVO

Liga za prvaka:

Preložena tekma 3. kroga:

URBANSCAPE LOKA - GORENJE VELENJE

25:22 (13:10)

Jamnik in Kavčič 5, Bradeško in A. Jesenko 4; Cehte 6, Golčar 5.



Liga za obstanek, 5. krog:

DOBOVA - MARIBOR BRANIK 28:27 (13:13)

Jazbec 8, Kučič 5; Sok 7, Celminš 5.



TRIMO TREBNJE - JERUZALEM ORMOŽ

39:26 (17:10)

HERZ ŠMARTNO - GROSIST SLOVAN

33:38 (16:16)

Lestvica za prvaka: RIKO RIBNICA 5 2 2 1 37 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 3 2 1 0 36 GORENJE VELENJE 4 0 0 4 31 KOPER 2013 4 3 1 0 30 URBANSCAPE LOKA 5 2 0 3 27 KRKA 5 2 0 3 25 Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 5 3 0 2 24 JERUZALEM ORMOŽ 5 2 1 2 24 TRIMO TREBNJE 5 1 0 4 20 DOBOVA 5 4 0 1 19 GROSIST SLOVAN 5 3 1 1 15 HERZ ŠMARTNO 5 1 0 4 10

A. V.