Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Športno-rekreativne prireditve pohoda po Poti ob žici se vsako leto udeležuje več kot 30.000 ljudi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ljubljani že 61. pohod po Poti ob žici

Cilj vseh tekov na Kongresnem trgu

25. april 2017 ob 17:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Ljubljani bo prvi majski konec tedna potekala tradicionalna športno-rekreativna prireditev: 61. pohod po Poti ob žici, ki vsako leto privablja na tisoče udeležencev.

"Navdušuje dejstvo, da gre za pohod vseh generacij - od vrtcev pa do najstarejših," je dejal predsednik organizacijskega odbora in ljubljanski podžupan Aleš Čerin.

Prihodnji četrtek se bodo najprej pohoda udeležili praktično vsi ljubljanski vrtci ter tudi iz drugih krajev Slovenije, prireditelji pričakujejo med devet in dvanajst tisoč udeležencev, petek, 5. maj, je dan za pohode šolarjev in dijakov, kjer organizatorji pričakujejo blizu 9000 udeležencev, osrednji dogodek pa bo v soboto, 6. maja.

Za tek trojk preko 2.000 ekip

V soboto bodo poleg ljubiteljev pohodništva, lani se je pohoda udeležilo preko 8.000 rekreativcev, letos jih pričakujejo še več, na sporedu tudi teki trojk, kjer je za nastop prijavljenih preko 2.000 ekip, ki se bodo pomerile na 12,5 ali 29 km v članski in veteranski kategoriji ter na 3.000 metrov za osnovne in srednje šole, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal Gojko Zalokar iz družbe Timing Ljubljana. Vsi udeleženci pohoda bodo prejeli posebno spominsko kolajno.

Za letos so pripravili še eno novost, na pobudo Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Ljubljana bo v soboto natanko ob 12. uri ob 75-letnici postavitve žice posebna akcija Objemimo Ljubljano, ko se bodo v znak prijateljstva, sodelovanja in ljubezni do mesta vsi udeleženci pohoda ob pisku sirene prijeli za roke in z živim obročem obdali Ljubljano.

Posebna pozornost zbiranju odpadkov

"Pomembno je, da je prireditev brezplačna, prijavnine ni, tako da se je lahko udeležijo vsi navdušenci. Že dolgo ne gre le za športno manifestacijo, ampak za gibanje za vse življenje. Še zlasti v zadnjih letih, ko je Ljubljana postala zelena prestolnica Evrope," je dejal Zalokar in pojasnil, da bodo tudi letos organizatorji posebno skrb namenili zbiranju odpadkov na vseh 35 km, zato so z županom Zoranom Jankovićem tudi podpisali zavezo o organizaciji dogodka brez odpadkov, t.i. "zero waste". To pomeni, da bodo vsi odpadki reciklirani, v luči skrbi za okolje pa so letos ob trasi namestili tudi pitnike, tako da ne bo več plastenk.

"Rdeča nit prireditve je Partizanski pevski zbor, ki bo tudi letos nastopil med 10.30 in 11.30 na Kongresnem trgu, nato sledi pozdrav župana Zorana Jankovića ter razglasitev absolutnih zmagovalcev kultne prireditve teka trojk, po 12. uri pa bo zbrane zabavala še Alya, tako da smo poskrbeli tudi za mlajši rod," je dodal Zalokar in povedal, da bo posebna skrb namenjena varnosti prireditve, tako udeležencev kot tudi njihove lastnine.

Startno mesto teka trojk je pred Magistratom, vse prireditve pa se bodo končale na Kongresnem trgu, medtem ko je servisni del na Trgu republike, saj je Kongresni trg že postal premajhen za tako veliko prireditev.

A. V.