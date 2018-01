Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Roger Federer po zmagi nad Richardom Gasquetom. Foto: Reuters Dodaj v

V Melbournu slovo Zvereva in Šarapove

Halepova v tretjem nizu slavila s 15:13

20. januar 2018 ob 13:21

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer in Novak Đoković sta se z zmagama v treh nizih uvrstila v osmino finala OP Avstralije v tenisu, izpadel pa je četrti nosilec Alexander Zverev, ki ga je v petih nizih izločil 58. igralec na lestvici ATP, Korejec Hjeon Čung.

Čung je slavil s 5:7, 7:6 (3), 2:6, 6:3 in 6:0. 21-letni Korejec in leto mlajši Zverev sta bila najmlajša še preostala igralca v moški konkurenci. Čung, ki proti Nemcu še ne pozna poraza v medsebojnih dvobojih, je zmagal po slabih treh urah in pol.

Đoković je s 6:2, 6:3 in 6:3 odpravil 21. nosilca, Španca Alberta Ramosa Vinolasa, Federer pa s 6:2, 7:5 in 6:4 Francoza Richarda Gasqueta.

Moški, 3. krog, spodnji del tabele:

THIEM (AVT/5) - MANNARINO (FRA/26)

6:4, 6:2, 7:5

SANDGREN (ZDA) - MARTERER (NEM)

5:7, 6:3, 7:5, 7:6 (5)

ĐOKOVIĆ (SRB/14) - RAMOS VINOLAS ŠPA/21

6:2, 6:3, 6:3

ČUNG (J. KOR) - A. ZVEREV (NEM/4)

5:7, 7:6 (3), 2:6, 6:3, 6:0

FOGNINI (ITA/25) - BENNETEAU (FRA)

3:6, 6:2, 6:1, 4:6, 6:3

BERDYCH (ČEŠ/19) - DEL POTRO (ARG/12)

6:3, 6:3, 6:2

FUCSOVICS (MAD) - KICKER (ARG)

6:3, 6:3, 6:2

FEDERER (ŠVI/2) - GASQUET (FRA/29)

6:2, 7:5, 6:4

Ženske, 3. krog, zgornji del tabele:

HALEP (ROM/1) - DAVIS (ZDA)

4:6, 6:4, 15:13

OSAKA (JAP) - BARTY (AVS/18)

6:4, 6:2

STRYCOVA (ČEŠ/20) - PERA (ZDA)

6:2, 6:2

PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - ŠAFAROVA (ČEŠ/29)

7:6 (6), 7:5

A. RADWANSKA (POL/26) - HSIEH (TJV)



KERBER (NEM/21) - ŠARAPOVA (RUS)

6:1, 6:3

KEYS (ZDA/17) - BOGDAN (ROM)

6:3, 6:4

GARCIA (FRA/8) - SASNOVIČ (BLR)

6:3, 5:7, 6:2

M. R.