Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Silwerhakws so v letošnji sezoni po enkrat zmagali in izgubili. Foto: Nejc Mekiš Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sloveniji še ni gostovala močnejša zasedba v ameriškem nogometu

Jutranja športna zgodba na Valu 202

15. april 2017 ob 08:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Pred tremi tedni so slovenski prvaki Ljubljana Silverhawks začeli svojo drugo sezono v avstrijski ligi ameriškega nogometa. Na dveh tekmah do zdaj so vknjižili zmago in poraz.

Zdaj jih v Spodnji Šiški čaka na papirju najtežji tekmec v osemčlanski konkurenci. Swarco Raiders iz Innsbrucka so eno najmočnejših moštev v Evropi, tudi aktualni prvaki avstrijske lige, ki v tej konkurenci nimajo resnega tekmeca.

Avstrijska liga ameriškega nogometa, skrajšano AFL, v Evropi sodi med najmočnejša prvenstva. Primerjave je sicer na mednarodni ravni težko delati, saj imajo na primer Britanci svoje tekmovanje in v tem trenutku ne igrajo tekem z moštvi s celine. Najboljšo primerjavo daje elitna evropska liga Big6, kjer so lani nastopali trije nemški, dva avstrijska in en francoski klub. Letos so Avstrijci in Francozi iz tekmovanja izstopili, priključile pa so se po ena italijanska, nizozemska in španska zasedba. V zadnjem finalu, t.i. Eurobowlu, je Braunschweig premagal Inssbruck in osvojil svoj četrti evropski naslov. Tirolci so bili v zadnjem desetletju trikrat na vrhu. Njihov proračun je približno desetkrat večji od slovenskih prvakov, povsem enako je tudi s trenerskim štabom.

Zato ni čudno, da so se v zadnjih dveh sezonah praktično sprehodili čez državno prvenstvo. Lani so izgubili eno tekmo, najvišjo zmago so dosegli proti ekipi iz Modlinga pri Dunaju, končni rezultat je bil 74:0. Silverhawks so se jim v prvi avstrijski sezoni zoperstavili dvakrat, enkrat v rednem delu sezone in enkrat v končnici, obakrat so na gostovanju izgubili z razliko okoli 30 točk. To je za takšnega tekmeca še precej znosen poraz.

Danes bodo Ljubljančani dali vse od sebe pred domačim občinstvom. Na slovenskih tleh še ni gostovala močnejša zasedba v ameriškem nogometu. Zmaga bi bila presenečenje monumentalnih razsežnosti, gostitelji bodo zadovoljni če bodo korak s tekmeci držali do konca prvega polčasa.

Za kaj takega se bo morala izkazati obramba, ki je lani Raiders dovolila 54 točk na tekmo. Silverhawks obljubljajo, da bodo po najboljših močeh pritisnili na gostujočega podajalca Seana Sheltona. Tudi Ljubljančani imajo podajalca iz Združenih držav Amerike, Anthony Gardner v Ljubljani igra tretje leto.

Cilj Silverhawks je jasen, želijo narediti korak naprej, kar bi pomenilo drugo ali tretje mesto po rednem delu sezone in uvrstitev v finale avstrijske lige. Za to bodo predvsem pomembne naslednje tekme proti klubom, katerih moč je bolj primerljiva. A tudi današnja tekma lahko državnim prvakom da veliko. Predvsem v smislu izkušenj. Če bi zmogli držati korak proti evropskim podprvakom, bi jim to prineslo samozavest pred naslednjimi preizkusi.

Matej Hrastar, Val 202