V Sloveniji se povečuje delež telesno dejavnih prebivalcev

22. september 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letošnji Evropski teden športa (23. - 30. september) poteka v znamenju gesla Bodite aktivni. Cilj kampanje je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti.

Šport in telesna dejavnost sta pomembna za ohranjanje in krepitev zdravja, sporočajo organizatorji kampanje, katere cilj je spraviti v gibanje čim več Evropejcev. Letošnji Evropski teden športa bo v Sloveniji že tretji po vrsti. Nacionalni koordinator projekta je Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, slovenski partnerji projekta so ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za kulturo.

Nacionalni koordinatorji projekta so v petek pred začetkom Evropskega tedna športa na peronu glavne železniške postaje v Ljubljani pripravili novinarsko konferenco.

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi. Glavna tema kampanje ostaja #beactive (Bodite aktivni), njen cilj pa je vse ljudi spodbuditi k telesni dejavnosti, ne le med tednom športa, temveč vse leto. Šport in telesna dejavnost sta pomembna za ohranjanje in krepitev zdravja ter prispevata k aktivnemu in zdravemu staranju. Poleg tega je šport lahko sredstvo za socialno vključevanje, širjenje sporočila strpnosti in krepitev državljanstva ter povezanosti po Evropski uniji, poudarjajo organizatorji kampanje.

Naj ne mine dan brez gibanja

Za Slovenijo so spodbudni podatki, da se za razliko od Evropske unije v Sloveniji delež telesno dejavnih prebivalcev v splošnem povečuje. Kljub tem spodbudnim kazalcem pa strokovnjaki priporočajo pomen vsakodnevne telesne dejavnosti. "Redna športna vadba naj zato postane del vsakdana. Izberimo si takšno aktivnost, ki nam je blizu in nas osrečuje. Evropski teden športa je priložnost, da preizkusite različne vadbe in najdete primerno zase. Evropski teden športa je namenjen vsem, ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost. Je priložnost, da preizkusite različne vadbe in najdete primerno zase," sporočajo.

Evropski teden športa je priložnost tudi za povezovanje, združevanje, vključevanje. Že drugo leto zapored Evropski teden športa povezujejo s programom Dober tek Slovenija, nacionalnim programom o prehrani in telesni dejavnosti. Novost letošnjega leta pa je povezovanje s kulturo v okviru projekta Umetnost, šport in dediščina. S programom različnih ustvarjalnih delavnic povezujejo kulturo in šport ter spodbujajo h kakovostnemu preživljanju prostega časa.

29. in 30. septembra 40 športnih izzivov na Kongresnem trgu

V času Evropskega tedna športa bo v Sloveniji cela vrsta dogodkov, med katerimi velja izpostaviti projekt za naše najmlajše športne navdušence. Olimpijski festival bo letos, že tretjič zapored, na enem mestu (29. in 30. septembra na Kongresnem trgu v Ljubljani) predstavil 40 športnih disciplin. Dogodek je namenjen otrokom in njihovemu stiku s športom, spoznavanju športnega duha in fair playa, s čimer jih želijo navdušiti nad gibanjem in vse skupaj obogatiti z delčkom olimpijske izkušnje.

"Skozi zabavo, športnih delavnic ter pestrega spremljevalnega programa, želimo otrokom prikazati, kako pomembno se je športno udejstvovati in kako lahko šport pozitivno vpliva na njihovo življenje in na njihove dosežke. Cilj festivala je mladim predstaviti šport v najširšem pomenu besede; igrivo, zabavno in njim primerno, da začutijo in vzljubijo šport, ki lahko postane sestavni del njihovega življenja. Na Olimpijskem festivalu bodo otroci lahko spoznali široko paleto športov ter opravili različne športne izzive, prebudili bodo športnega duha, starši pa notranjega otroka," dodajajo pri Olimpijskem komiteju Slovenije.

Na sporedu dogodkov so mini olimpijadi v Krškem in Tržiču, športne igre zaposlenih v Novi Gorici, romska olimpijada v Novem mestu, Slovenija planinari na Roblekov domu, nacionalni strokovni posvet in odprtje razstave Umetnost, šport in dediščina v Centru kulture Španski borci, aktivni dan starejših na stadionu Kodeljevo, strokovni posvet o gibanju in prehrani Kaj je zdrav šport mladih? v Grand hotel Unionu v Ljubljani, četrtek v Laškem je namenjen dnevu s športniki invalidi, konec prihodnjega tedna pa se bo dogajanje sklenilo s petkovim in sobotnim olimpijskim festivalom na ljubljanskem Kongresnem trgu.

Po koncu novinarske konference se je ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič z nekdanjim košarkarskim asom Markom Miličem in triatlonko Matejo Šimic, trojici se je pridružila tudi maskota simpatični lisjak Foksi, pomerila v spretnostih na disku za ravnotežje ter se izkazala za zelo spretno, saj se je v stoječem položaju na deski obdržala najdlje.

