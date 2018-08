V Stožicah nocoj okrog 10 tisoč navijačev

Psihološka prednost na strani Olimpije

19. avgust 2018 ob 10:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski ljubitelji nogometa so v pričakovanju nocojšnjega derbija Prve lige med Olimpijo in Mariborom, prenos bo na TV SLO 2.

Maribor je po štirih krogih še edina neporažena ekipa prvenstva in je že pet točk pred Olimpijo, vseeno pa je "psihološki moment" na strani Olimpije, ki po slabem začetku sezone in menjavi trenerja igra vse bolje in zabija gole, prebila pa se je tudi v play off Evropske lige, kar Mariboru ni uspelo.

"Pomembno je, da smo prišli v niz zmag. Še bolj samozavestno gremo v derbi in upam na pravi spektakel," pravi vezist Nik Kapun.

Maribor je s 15 zadetki najučinkovitejša ekipa nove sezone Prve lige, a mu v četrtek ni šlo in je končal evropsko sezono. "Odmisliti je treba neuspešno evropsko zgodbo, nobena utrujenost ne pride v poštev. Dovolj je ciljev, ki so pred nami v nadaljevanju sezone. Dvoboj z največjim nasprotnikom vedno prinaša dodaten navdih, povečati prednost na lestvici," razmišlja Blaž Vrhovec.

Policija je derbi, ki se bo v Stožicah začel ob 20.30, uvrstila med dogodke z visokim tveganjem. Na tribunah naj bi bilo v poletnem večeru približno 10 tisoč navijačev. Prenos tekme bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

5. krog:

Danes ob 16.00:

MURA - KRŠKO

Ob 18.15:

GORICA - DOMŽALE

Ob 20.30 (prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju):

OLIMPIJA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović, Štiglec, Tomić, Kapun, Črnic, Kronaveter, Savić, Issah.

Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Šuler, Viler, Vrhovec, Dervišević, Hotić, Mešanović, Zahović, Tavares.

CELJE - TRIGLAV 1:3 (0:0)



ALUMINIJ - RUDAR 3:0 (1:0)

Lestvica MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 5 3 0 2 11:10 9 MURA 4 1 2 1 8:5 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 TRIGLAV 5 1 2 2 6:10 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

VIDEO Zvesta navijača pred večnim derbijem

VIDEO Ivković: Imamo dobre možnosti v Stožicah

VIDEO Črnic: Nikoli si nisem predstavljal, da bi lahko zaigral za Olimpijo

T. O.