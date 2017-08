Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Victor Valdes je končal športno kariero. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Valdes bo po koncu kariere intervjuval največje nogometne zvezde

12 let je bil vratar Barcelone

18. avgust 2017 ob 17:03

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji vratar Barcelone in španske reprezentance Victor Valdes se je odločil, da bo pri 35 letih končal športno kariero.

Valdes je imel zadnja leta veliko težav s poškodbami, zato se je odločil, da nogometne čevlje za vedno odloži v kot.

Zdaj se bo posvetil televizijski karieri, z dvema partnerjema je ustanovil mednarodno televizijsko in produkcijsko firmo Crazy4Fun s sedeži v Barceloni, Abu Dabiju in Londonu. Imel bo tudi svojo oddajo, v kateri bo gostil nekdanje prijatelje z nogometnih igrišč – največje nogometne zvezde. Pravice za ogled so že prodali v 12 držav, poroča španski dnevnik Mundo Deportivo.

Valdes je najboljše trenutke nogometne kariere doživel z Barcelono, za katero je odigral kar 535 tekem. Z Barcelono je v 12 sezonah osvojil vse, kar se osvojiti da, trikrat tudi Ligo prvakov. Ob 21 lovorikah ima poleg omenjenih treh naslovov v Ligi prvakov še šest naslovov španskega prvaka, po dva naslova evropskega superpokala in klubskega svetovnega prvenstva, tri španske kraljeve pokale, z reprezentanco je postal svetovni (2010) in evropski (2012) prvak.

Po odhodu iz Barcelone je branil še za Manchester United, Standard Liege in Middlesbrough.

D. S.